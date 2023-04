Responsable del sector boví de la llet d'Unió de Pagesos

Actualitzada 04/04/2023 a les 19:45

Els ramaders de llet d'Unió de Pagesos alertàvem l'estiu passat del risc que Catalunya es quedés sense llet produïda a casa nostra. Veníem d'una situació de força anys amb uns preus en origen molt baixos i sota costos de producció, amb l'acció continuada de la gran distribució i part de la indústria per fer valdre productes reclam i marques blanques als lineals dels supermercats, que ens va dur a una crisi molt greu. El 2017, hi havia a Catalunya 542 granges de vaques de llet, i al juny del 2022 en quedaven 399, segons dades del Departament d'Acció Climàtica. Paral·lelament, el 2017 hi havia 525 ramaders, i a començament d'aquest any, només érem 360. Aquestes pèrdues han comportat un afebliment del sector i, com hem denunciat, el fet que molts dels ramaders que no han plegat s'han hagut de desprendre d'animals per mantenir les granges.La caiguda de producció de llet per la pèrdua de vaques sacrificades ha estat del 2% a Catalunya el 2022 respecte al 2021 i, en un percentatge similar, a tot l'Estat espanyol, i el nombre de vedells de reposició ha minvat un 3%, la qual cosa indica que, en el futur, la producció serà inferior. Ara, per les lleis del mercat, el preu pagat en origen per un litre de llet ha passat a una mitjana de 0,57 euros, però cal tenir en compte que fa només mig any no superava els 0,55 euros i, actualment, el cost de produir-lo no baixa de 0,54-0,55 euros. Aquest petit marge és tan minso que no representa cap bona marxa en el sector. No demanem poder cobrir costos de producció sinó poder guanyar-nos la vida amb dignitat. Per això, hem de fer entendre que no podem baixar més el preu de la llet. Tenint en compte d'on venim, necessitem almenys 12 mesos més per arribar al nivell 0, que vol dir deixar de tenir pèrdues.Cal ser conscients que aquest petit marge de guany per litre de llet és per una causa conjuntural. La davallada de producció va començar el 2020, amb les conseqüències de la sequera (ara, molt més agreujades) i es va accelerar per la guerra a Ucraïna, que va fer disparar els costos de producció d'una manera extraordinària, sobretot de l'energia i de l'alimentació per al bestiar, la despesa més important que tenim. Però el que necessita el sector per tenir futur és un canvi estructural, i per aconseguir-ho, uns preus dignes perllongats en el temps.Les últimes setmanes han aparegut informacions sobre empreses compradores de llet que tornen a oferir preus a la baixa, de fins a un 10% menys, a Catalunya i en algunes zones de l'Estat. Si ens tornem a trobar en un escenari com el de fa un any i ens baixen els preus, també baixarà l'oferta de llet, i molts ramaders hauran de tornar a sacrificar vaques o a tancar granges, amb el què això comporta, perquè tot i que restituïm els animals perduts, la recuperació del cicle productiu és un procés llarg i costós que pot durar anys. En un moment de crisi climàtica com l'actual, costa d'entendre que es posi en risc la producció d'aquí.I encara hem d'insistir a denunciar l'acció de grans distribuïdores com Mercadona i Bonpreu, que segueixen utilitzant la llet com a producte reclam i potenciant-ne les marques blanques, reduint així les possibilitats que els consumidors catalans puguin triar productes de proximitat. A Unió de Pagesos ens hem mobilitzat moltes vegades contra el menysteniment cap al nostre treball i, si cal, hi tornarem les que calguin perquè finalment es valori la nostra llet.