Que no vam tenir prou amb les vaques boges?

Actualitzada 31/01/2023 a les 18:09

L'altre dia vaig sentir que Mixeta i les seves companyes es petaven de riure. Vaig anar a veure què passava. Estaven llegint alguna cosa a l'ordinador. I jo que sí, els pregunto: «De què venen aquestes riallades? Ah, per cert, quan penseu retirar la barricada de llibres? Ja començo a estar-ne cansat d'haver de saltar per sobre cada vegada que necessito un llibre. Mixeta, amb un dolç miol, va dir: «Pel que fa a la barricada, la traurem (si la traiem) a l'estil de l'Ajuntament de Tarragona». «I quin és aquest estil?». «Doncs, primer hem de fer un avantprojecte, al que seguirà un projecte i...». «I després, què?». «Aleshores estudiarem la viabilitat del projecte i, possiblement, no farem res; fins que ens tornis a empipar amb la teva petició. Redactarem un altre avantprojecte i...» «Prou -vaig dir-. Feu el que vulgueu...! I les riallades?». «Ah, sí! –va fer Mixeta– estàvem llegint el butlletí de notícies de la Unió Europea». «I què té de graciós aquest butlletí?», vaig preguntar mentre admirava la intel·ligència de les gates que vaig adoptar a l'Associació VallsGat ().

La Kedi em va assenyalar a la pantalla que, el passat 24 de gener, la Unió Europea havia donat llum verda a la venda per al consum humà de larves de cuc en pols, congelades, en pasta i deshidratades, mentre que els grills es poden vendre en pols parcialment desgreixat.

Confesso que vaig quedar garratibat, perquè per a molts europeus (entre els quals em conto), la idea de menjar criatures que es recaragolen o s'arrosseguen no és precisament atractiva. «No et sorprenguis –va fer Mixeta–que dels buròcrates ineptes i esplèndidament pagats que pul·lulen per Brussel·les (la Sra. Von der Leyen o el Sr. Josep Borrell, posem per cas) es pot esperar qualsevol cosa!».

La Boni, sense deixar de riure, em va mostrar el paràgraf on es podia llegir que «les vaques i les ovelles eructen metà, un gas d'efecte hivernacle potent» i va afegir, també dolçament: «Els habitants dels barris de Ponent em sembla que canviarien gustosament les pudors de les fàbriques químiques per les llufes d'una vaca que, per ara, no han matat ningú com sí que ho va fer l'explosió d'IQOXE, de trista memòria. Segons els saviassos europeus, els grills fregits i les amanides de cucs de la farina substituint filets i hamburgueses, poden servir per aturar la mort d'espècies i el canvi climàtic.»

Mixeta va continuar dient: «I no en teníem prou amb els de Brussel·les, que s'hi afegeixen els americans! Tim Searchinger, professor a la Universitat de Princeton i director tècnic del programa d'alimentació de l'Institut de Recursos Mundials, una organització nord-americana de recerca mediambiental, ha dit que és un gran repte fer front a la creixent demanda de productes ramaders [...] Pràcticament hem de cercar totes les vies de solució».

Mixeta, amb posat beatífic, em va mostrar un tuit de la Comissió Europea: «Ningú es veurà obligat a menjar insectes» i –exclamà la gateta– «afirmen que les proteïnes d'insectes podrien ser una alternativa barata als aliments carnis. Un grapat d'estudis (sempre hi ha algun estudi que aboni qualsevol bajanada) han intentat calcular els danys mediambientals derivats del consum d'insectes. Una avaluació del seu cicle de vida, publicada el 2021, va descobrir que la proteïna dels cucs de la farina utilitza un 70% menys de terra i emet un 23% menys de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera que si s'obtingués la mateixa quantitat de proteïna dels pollastres. D'acord amb un d'aquests estudis, la funció més probable de la proteïna dels insectes podria ser alimentar amb ella el bestiar. Així evitarien les consideracions culturals que impedeixen que algunes persones vulguin menjar insectes. «La veritat és que fan una mica de fàstic!», vaig comentar un servidor.

«Però, amb tants d'estudis, els ha passat per alt un detall –remarcà Mixeta–. Recordeu l'encefalopatia espongiforme? Sí, la malaltia de les vaques boges que va terroritzar Europa fa uns anys! Una de les causes va ser que s'havia alimentat les vaques (animals herbívors, no ho oblidem) amb pinsos a base de carn. Si convertir en carnívors als herbívors va tenir aquelles funestes conseqüències, ningú no sap què pot passar si els convertim ara en insectívors. Que no en vam tenir prou amb les vaques boges?».