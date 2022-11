Reus Horitzó 32: la ciutat de les persones

Vicealcaldessa de Reus

El potencial d'evolució i millora d'una ciutat com Reus ha residit sempre en la força de la seva gent, en la vitalitat de les seves institucions públiques i privades i també en la iniciativa de les seves entitats, associacions i de la societat en general.

Mesos després d'iniciar el procés d'elaboració del Pla Estratègic de Ciutat Reus Horitzó 32 aquesta tarda, en una audiència pública que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Reus, farem la presentació institucional del resultat d'aquest esforç compartit en què la ciutadania reusenca ha tingut un paper clau. Un col·lectiu que ha dedicat el seu talent, coneixement i temps a parlar, proposar, debatre i pensar sobre com ha de ser Reus.

Precisament, per aquesta raó, hem volgut tancar aquest procés al saló de plens de l'Ajuntament de Reus, l'espai més solemne i que avui serà, novament, el punt de trobada i diàleg entre la ciutadania, els representants públics i el cos tècnic municipal, els principals protagonistes del Reus Horitzó 32.

Avui, amb aquest audiència pública oberta a tota la ciutadania, acaba una etapa però demà en comença una altra. Demà s'obre el període per iniciar la implementació d'aquest pla estratègic, un pla que ens ha de permetre arribar a l'any 2032 més ben preparats, amb una resposta clara als reptes que ja ens planteja el món actual.

En el Reus Horitzó 32 donem una primera resposta a aquests reptes amb accions com dissenyar polítiques de cures transformadores que tinguin en compte les necessitats de les persones en tot el seu cicle vital, oferir benestar emocional a tota la ciutadania amb accions i projectes vinculats a diferents àmbits. Crear una xarxa de refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat i fer una ciutat amb més zones verdes, més comerç de proximitat i en què la mobilitat sostenible sigui un referent. Hem definit tot això i molt més. Hem definit els projectes que han de guiar la transformació de la ciutat en els propers anys. I és precisament això, un full de ruta, un camí a seguir prou ampli perquè tothom se'l pugui fer ser, perquè qualsevol govern, sigui quina sigui la seva orientació ideològica pugui encabir-hi les seves polítiques a través dels Plans d'Acció Municipal que es duguin a terme.

Aquesta nova etapa, aquest període de desenvolupament del pla, l'ha de fer tothom, de la mateixa manera que hem fet amb la redacció del Reus Horitzó 32. Aquesta quàdruple hèlix que formen la ciutadania, els centres de coneixement, el teixit empresarial i l'administració pública són essencials per al creixement d'aquest projecte que ha de transformar Reus. Un projecte de ciutat que ha de superar el marc exclusiu de l'administració.

El Reus Horitzó 32 és l'eina que ha de permetre avançar-nos als reptes socials, econòmics i tecnològics que ens plantejarà el demà. Aquest és el marc de treball que hem traçat conjuntament per fer una ciutat millor, una ciutat per a totes i tots, una ciutat per a les persones.