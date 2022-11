Per un Cambrils invencible

Alcaldable del PSC per Cambrils

Actualitzada 28/11/2022 a les 19:17

Acord, diàleg, pacte. Aquesta és la trilogia que tothom identifica amb els socialistes. I no per casualitat...

Sí, vull parlar amb tothom. Sí, vull ESCOLTAR (les majúscules son meves) tothom. De fet, m'encanta escoltar a la meva meravellosa gent de Cambrils. Sempre aprens coses noves. Sempre veus un nou matís que se t'havia quedat ocult. Ni se'm passa pel cap anar a l'ajuntament per dir: “amb tu no parlo”, “a tu no et puc ni veure”, etc. Crec, exactament, en el contrari: Cambrils és prou petit com per no prescindir de cap dels seus fills però prou gran perquè hi capiguem tots. Cambrils és convivència en pluralisme i llibertat.

Vull parlar i arribar a acords amb tothom, sí. Però, per a fer què? Per obtenir el poder a qualsevol preu? No. Aquest mandat els i les socialistes cambrilencs hem demostrat que no volem el poder o l'alcaldia a qualsevol cost, sense escrúpols, per pura ambició. Hem sabut ser generosos quan hem entès que l'interès suprem de Cambrils estava en joc i hem estat capaços de sumar generant l'estabilitat que entenem que ens convé en aquests temps de crisi.

I aquest és un dels valors que més vull impulsar quan sigui alcalde: l'estabilitat. Mireu, no podem ocultar les incerteses que tenim per endavant. Aquests darrers anys hem patit situacions extraordinàries que fins poc abans de què passessin haguessin semblat impossibles, penseu el la COVID, en la guerra d'Ucraïna, etc. En un poble com el nostre on el turisme té un pes tan evident això ha tingut un impacte directe. Però precisament en temps de dificultats és quan més ens convé tenir lideratges clars, amb determinació, a qui no els tremoli el pols quan hagin de prendre decisions difícils però necessàries.

I, creieu-me, si m'he d'enfrontar amb el meu partit, amb Barcelona, amb Madrid, o amb qui sigui, per defensar els interessos de Cambrils ho faré sense titubejar. Però creieu-me també: unint esforços amb la resta d'administracions -i no atiant la confrontació- podem avançar. I avançar més ràpidament en benefici de tots.

Cambrils ha prosperat quan els cambrilencs i les cambrilenques hem anat tots a una i no quan hem estat barallats i dividits. Cambrils té bona salut. Això no vol dir que no hi hagi problemes, ni dificultats. Vol dir que tenim talent, vol dir que tenim ambició, vol dir que tenim ganes de treballar i -la màgia de Cambrils-, la capacitat de convertir reptes en oportunitats.

Us demano la vostra confiança per deixar enrere les baralles que no ens porten enlloc, per assumir la responsabilitat que pertoca per optimitzar al màxim els serveis i les prestacions que depenen de l'ajuntament. Us demano també que canviem la mentalitat des d'una òptica de confrontació a la del consens i l'acord, per guanyar tots, junts. Si som capaços de reconèixer la nostra pluralitat com a poble com un valor us asseguro que els millors dies per Cambrils estan per venir. Feu-me confiança. M'hi deixaré la pell. El Cambrils que imagino serà invencible...