A Altafulla obrim un gran Casal de la Violeta

Segon tinent d'alcalde de l'ajuntament d'Altafulla i regidor d'Hisenda i transparència

Actualitzada 21/07/2022 a les 19:57

A ritme de jazz el dissabte 30 de juliol el Casal municipal de la Violeta es traurà les teranyines, el silenci i la tristor per obrir a la ciutadania d'Altafulla un gran espai escènic de primer nivell i que es convertirà amb el gran auditori de referència cultural del Baix Gaià. La inoperància del govern anterior va paralitzar intencionadament l'obertura del nou Casal per voler canviar les cadires, castigant la població amb quasi 3 anys sense poder gaudir de la Violeta. Per Sant Martí de 2019 el projecte iniciat pel govern de Fèlix Alonso (AA i Pdecat) s'hauria pogut inaugurar, però el govern cessat per una moció de censura va apel·lar al «antes muerta que sencilla» preferint deixar a la ciutadania sense Casal.

La rehabilitació era urgent per qüestions de seguretat. La manca de sortides d'emergència adequades suposava un risc excessiu quan l'aforament era elevat. Calia garantir la seguretat, comoditat i modernitzar abans que altres capricis. Les obres eren ràpides i menys costoses si es marcava un límit amb 300 persones assegudes. Fer un espai amb públic de peu i en moviment obligava a un projecte més complicat i costós. També calia adequar un espai pels cinèfils, orfes des del tancament de les Bruixes fa quasi deu anys, i també per veure teatre, escoltar música de tota mena, projeccions o conferències amb comoditat i seguretat. Altafulla té més espais que poden complementar el que de moment no es pugui fer a la Violeta.

Un dels principals objectius del nou govern nascut el passat 10 de maig, era l'obertura immediata de la Violeta, però no amb una jornada de portes obertes sinó amb una programació potent i atractiva a tota la comarca amb qualitat, continuïtat i que permeti el seu ús a les entitats d'Altafulla que necessiten una caixa escènica i bona sonoritat. L'anterior govern estava encallat per la nova sortida d'emergència i per un joc de cadires noves i duplicades que es muntaven i es desmuntaven (abandonades al soterrani) per justificar informes i subvencions.

Fets els darrers retocs, en poc més de dos mesos es farà la inauguració del 30 de juliol amb un triple espectacle de la gipsy jazz Five Chickpeas, el trio Mind Trick amb rock per la canalla i un concert de rap amb Ly Raine i l'endemà Altafujazz. Serà un tret de sortida amb una programació de qualitat i continuïtat com es mereix la ciutadania d'Altafulla que recuperarà el seu Casal que mai hagués hagut d'estar tant de temps tancat.