Turisme, sostenible?

Membre de l'Assemblea Local de la CUP de Tarragona

Actualitzada 20/07/2022 a les 22:49

Cada cop és més evident que l'actual model turístic està totalment obsolet. S'està veient en grans ciutats que pateixen una pressió turística desorbitada, com és Barcelona o Palma, on el mal és tan greu que revertir-lo serà una tasca molt difícil. És ara, quan el desastre és més que evident, que comencen a intentar posar-hi solució. Van tard.

A Tarragona estem vivint tres problemàtiques greus que van en augment i que sustenten un model nociu a les quals cal donar resposta i revertir. Aquestes són la proliferació de pisos turístics, l'augment del turisme de creuers i l'impacte dels càmpings que es troben a primera línia de mar. És a dir, que s'està apostant per aquest turisme depredador, de sol i platja, de precarització laboral i que fa fora les veïnes dels seus barris. Copiar models de turisme, que s'ha vist que no funcionen no és la millor opció d'una ciutat com la nostra, per això cal canviar el paradigma d'explotació turística de la ciutat. Cal avançar cap a una Tarragona per a les veïnes, que generi una dinamització els 365 dies de l'any i que millori la qualitat de vida de la població. Sempre he pensat que la ciutat no està ben promocionada, que ens manca un projecte turístic sostenible, amb aquest canvi de paradigma la promoció cara enfora serà molt fàcil i ens allunyarem d'una ciutat pensada únicament pels turistes.

En pocs anys el Port de Tarragona pretén quintuplicar la xifra de creuers actuals, que representa assumir el doble de la població tarragonina. Un turisme amb molt poc impacte a la ciutat, interessat només per visitar parcs temàtics com PortAventura o com pretenen que sigui el projecte del HardRock i que alimenten la precarització laboral i que tenen un impacte mediambiental molt negatiu. De fet, les treballadores de Port Aventura han anunciat anar a vaga donada la seva situació laboral.

Mentre en grans ciutats s'està apostant per limitar els creuers, a Tarragona, en lloc de seguir aquest camí per evitar el desastre, s'està apostant per augmentar la seva acollida i aconseguir ser competència directa de Barcelona, València o Palma. En aquest sentit, volem recordar la feina incansable i aferrissada de les companyes d'Arran a Palma duent a terme accions en contra aquest model turístic massiu i en defensa del territori. La seva lluita ha acabat als jutjats sota el nom Cas Confeti, on a dotze companyes se les acusava del delicte de desordre públic per haver tirat simplement confeti en acció reivindicativa contra la massificació turística. Fa poques setmanes vam saber que, finalment, han estat absoltes.

La setmana passada es va presentar diagnosi sobre habitatges d'ús turístic (HUT) a Tarragona i es va evidenciar la proliferació de pisos turístics, tant declarats com il·legals, concentrats sobretot a la Part Alta, al Barri del Port i al Serrallo. Les dades indiquen que l'increment ha estat de més d'un 47% des del 2017. Un model que expulsa les veïnes dels seus barris i que contribueix a la pujada desorbitada que estan patint els lloguers. Només cal escoltar les veïnes, que expliquen com viuen amb preocupació la situació que estan patint.

Com he dit anteriorment, ens cal establir i dissenyar un bon projecte sobre quina és la Tarragona que volem, i això està relacionat amb el nou POUM, i que això sigui la carta de presentació per promocionar-nos. Tarragona no viu la situació extrema d'altres ciutats turistificades, som a temps de no seguir aquest mateix camí i treballar per un turisme local, de qualitat, cultural i de natura, lligat al respecte, coneixement i recuperació dels ecosistemes litorals mediterranis, així com fer valdre la nostra gastronomia i el nostre gran patrimoni. Cal tenir en compte les generacions futures i la regeneració dels espais que s'han vist afectats per la massificació turística actual.