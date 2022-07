Per què les dones cobrem menys?

Diputada al Parlament i vicesecretària de Feminismes d'Esquerra Republicana

Actualitzada 20/07/2022 a les 22:51

El 2021 les dones a Catalunya van cobrar de mitjana 5.977,2 euros menys que els homes, la qual cosa representa una bretxa salarial de prop del 20%. La discriminació econòmica és una de les múltiples discriminacions que patim les dones pel fet de ser dones, i és una de les que més ens condicionen la vida.

La bretxa s'explica per múltiples factors, però el principal és sens dubte la tradicional divisió sexual del treball que marca una línia molt clara entre el treball productiu i el reproductiu. Mentre que el primer, el productiu, és propi de l'espai públic i va acompanyat de sou i de reconeixement social; el segon, el treball reproductiu, es desenvolupa dins de casa, no implica una remuneració econòmica, és pràcticament invisible en l'esfera pública i recau de manera molt majoritària en les dones.

A Catalunya, el 93% de les excedències per tenir cura d'infants o persones dependents les demanen les dones, 7 de cada 10 contractes a temps parcial són femenins i només un 12% de les empreses catalanes subjectes a la Llei d'Igualtat tenen un 40% de dones als consells d'administració. Aquestes xifres, en podríem trobar moltes altres, són només una petita mostra de com aquesta divisió sexual del treball impacta, i de quina manera, en les carreres professionals de les dones. Si la bretxa salarial mitjana a Catalunya es va situar el 2021, segons dades de la Generalitat, al voltant del 20%, aquesta bretxa es multiplica pràcticament per dos en el cas de les pensions, un fet que ajuda a entendre per què la pobresa a la tercera edat té rostre de dona.

És per això que portem arreu del país la campanya #StopBretxaSalarial, amb l'objectiu de generar consciència sobre aquesta discriminació i alhora explicar les solucions des de les polítiques públiques feministes que impulsem des de la nostra organització. Una de les que segur que tindrà més impacte positiu és la gratuïtat de l'infantil 2 a partir del curs vinent. Perquè com evidencien les dades, l'arribada d'un infant afecta diferent de les carreres professionals dels homes que a les de les dones. Cal seguir-hi treballant, cal combatre la bretxa per garantir que dones i homes tinguem les mateixes oportunitats.