Alcalde de Reus

Actualitzada 19/07/2022 a les 20:42

El nom de Xavier Amorós està indissolublement lligat a la memòria del Reus contemporani i a la crònica de la construcció de la Catalunya democràtica. Personatge carismàtic, profundament estimat i admirat, els reusencs li devem el relat de la ciutat de bona part del segle XX, que va començar a teixir amb fil d'or en el seu primer volum de memòries, L'agulla en un paller, i que després va continuar amb els records dels Temps estranys, un relat traçat amb la seva visió privilegiada des de darrere del taulell de Les Amèriques, des de la seva tasca al Centre de Lectura, la seva implicació en múltiples iniciatives ciutadanes i el seu actiu compromís polític.

Un senyor de Reus, capaç de veure-hi més enllà i més endins dels aparadors i les rebotigues, de destriar el gra de la palla de les converses de cafè i de posar noms i cognoms als actors de les històries ciutadanes, ja fossin Homenots a l'estil de Josep Pla o figurants de Ca la Sol. Un senyor capaç de relacionar-se amb les grans figures intel·lectuals del Noucentisme reusenc i barceloní, i al mateix temps aventurar-se fins al cor de la terra per trobar una veu pròpia que a finals dels anys 50 va obrir finestres a l'expressió de la poesia catalana de postguerra.

Elegant, cordial, irònic, proper, sincer, intel·ligent, divertit, culte... Xavier Amorós Solà era moltes coses i totes alhora. Hem perdut la veu d'un Reus que gràcies a la seva escriptura pervindrà per a les generacions més joves. El Reus de l'Amorós, un Reus cisellat amb una prosa minuciosa i pulcra que ell va anar construint en temps de mancances, fent de la llengua un camp de batalla en favor de la llibertat i de la reconstrucció dels ponts de la normalitat cultural.

Hem perdut un ciutadà emblemàtic, compromès i irreductible, nomenat fill il·lustre de la ciutat el 1998, que ens deixa un llegat enorme. L'hem perdut justament l'any que la ciutat commemora el centenari de Gabriel Ferrater, a qui ell tan va admirar i reivindicar. En reconeixement i agraïment a la seva herència, vull recordar una cita del seu estimat Ungaretti que avui ens retorna plena de sentit: M'illumino d'immenso, i anunciar, com ja estava previst però no hem estat a temps de fer públic en vida seva, tot i que sí que li vaig poder comunicar personalment, que el 2023 Reus commemorarà l'Any Xavier Amorós, una commemoració que tindrà com a epicentre la biblioteca que du el seu nom.