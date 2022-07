Trista història de la Violeta d'Altafulla

Exregidor d'Altafulla

Aquest dissabte vinent, a bombo i plateret, obrirà la Violeta, amb cadires fixes, impedint-ne, doncs, la seva condició consuetudinària de sala polivalent, especialment de Balls i cinema, de concerts; amb el seu corresponent cafè. La modificació colonitzadora d'AA ha acabat triomfant. AA ignora que la Violeta va néixer l'abril de 1914 – com la Mancomunitat – com a Sociedad recreativa iniciativa dels republicans federals altafullencs; tant és així qui el cafeter fou dels processats i condemnats el 1939. El 1939, la Violeta – que mai perdria el seu nom popular, mai– passava al Sindicato Agrícola; com prestador de serveis més que plataforma ideològica. Per a mi, com a xiquet, la Violeta té el gust dels suaus d'ou i gasosa convidat per l'oncle Joan, abans de comprar sofre d'olor tan penetrat.

Potser tampoc és prou conegut que a principis de la llarga etapa 1972-1989 de l'alcalde Pijuan va negociar i acordar la compra pel Municipi de la Violeta, que va ser rehabilitada. És en la segona rehabilitació que construint una mentida AA –amb el suport de Junts– s'elimina com a consuetudinària sala de balls, forja de tantes parelles. La mentida és que per a respondre a la multitud de balladors calien més de 30 lavabos. I la regidora dominant d'AA erre que erre. En tornar al govern, arran de la moció de censura dels ressentits i oportunistes (1), apliquen immediatament el model de Violeta auditori sense polivalència, sense balls.

I ara arriba la tristesa pel desenllaç provisional de la història. La polivalència reclamava una segona sortida d'urgència per a la qual calia la compra d'un petit terreny de 200 m2. L'hereu del que era president del Sindicat quan la venda al Municipi posava com a condició – impossible- convertir en urbanitzable tota la parada rústega de llimoners i tarongers; només és legalment possible la requalificació d'1/3. No ha sigut possible la diligència a obrir aquella sortida i quin bon argument per a la colonització d'AA.

Però per fer majoria al Ple com per a aquest projecte AA ha necessitat la neta de l'alcalde Pijuan, la regidora d'Ara. Tristament, la neta desfà el model de Violeta del seu avi; que la comprà i rehabilità municipalment. Ostensiblement, aixecà el braç per aprovar una modificació de crèdit de 72.000 euros per a noves activitats a la Violeta auditori –programació premium, segons el nou regidor de Cultura. Gestionada per un càrrec de confiança d'AA remunerat.

(1) El restaurant Voramar restà una setmana tancat; disposa de més terrassa que mai.