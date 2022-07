Una dona valenta

Actualitzada 18/07/2022 a les 20:51

L'altre dia, en arribar a casa, vaig sentir que Mixeta i les seves companyes s'estaven petant de riure. Estaven davant el televisor i tenien un grapat de papers damunt la taula. Jo, que vaig i els hi pregunto: «-Què esteu fent? De què rieu? I què són aquests papers?». Mixeta va agafar la paraula i em va dir: «–Estem pensant que hem de fer alguna cosa per ajudar a l'Associació Vallsgat, que està passant un mal moment per la gran quantitat de mixos i gossos abandonats que acullen. Si alguna persona vol saber de la tasca d'aquesta institució, només cal que entri a www.vallsgat.weebly.com».

Jo vaig quedar perplex i vaig preguntar: «–I aquesta és la causa de les vostres riallades?». «–No -va replicar Mixeta–, rèiem del què hem vist a la tele.» «-I què heu vist en aquest canal suís?», vaig tornar a preguntar. «–Mira, asseu-te que t'ho explico». Així ho vaig fer i Mixeta em va explicar aquesta història:

«–Resulta que estàvem mirant les notícies, quan han emès un reportatge del viatge del president dels Estats Units Joe Biden a l'Aràbia Saudita. Fa uns dies, el mandatari nord-americà havia fet un comentari acusant de l'assassinat d'un periodista a l'hereu de la corona saudita príncep Mohamed bin Salman, afegint que, per a ell, «Aràbia Saudita era un país pària» i que treballaria perquè així fos. Biden va arribar el divendres passat a Jeda per negociar amb el dirigent saudita un augment de producció de petroli per compensar la manca d'aquest combustible al mercat mundial a causa de les sancions contra Rússia. No deixava de ser curiós que el president del país més poderós del món, s'avingués a tractar amb un pària per tal que l'hi salvés la patata calenta. La cosa no hauria passat de ser una de tantes anècdotes, si no fos per un crit que ha fet tremolar la gran potència i l'ha humiliat d'allò més. «–I què fou aquest crit?», vaig preguntar. Aleshores, Mixeta va comentar els escàndols de les mentides intencionades del senyor Antonio García Ferreras, que presumia de fer periodisme del bo. «Doncs bé –va continuar amb un aire entre sorneguer i mefistofèlic–, en plena taula de negociacions, es va sentir la veu d'una dona, d'una periodista valenta, que va gosar preguntar: 'Senyor president, l'Aràbia Saudita encara és un país pària?». Biden va quedar parat, però el millor de tot ha estat la cara que ha posat Bin Salman, amb un somriure de gran satisfacció, perquè el moment era impagable: l'amo del món humiliat per una dona que ha tingut el valor de fer una pregunta que, en realitat, volia dir: Així que vostè es rebaixa a tractar amb un pària i un assassí i ve a mendicar una mica de petroli perquè, si la cosa segueix així, tot el món occidental se'n va a can Pistraus. Vostè, Sr. Biden, es posa de genolls davant d'un pària i d'un assassí que acaba de dir-li a la cara que no pensa bombar un sol litre de petroli més per fer baixar els preus i que, a sobre, anuncia que adoptarà el iuan per les transaccions amb el seu gran enemic que és la Xina, la potència emergent que fa trontollar el seu domini mundial, al mateix temps que parla d'incorporar-se al grup del BRICS, on a més de la Xina també hi ha Rússia. Qui és el pària?». Em trec el barret per aquesta dona valenta. Barretada dues vegades: per dona i per dona periodista!».