Orgull de ser-hi

Membre de l'Assemblea local de la CUP de Tarragona

Actualitzada 27/06/2022 a les 20:10

Acaba un altre juny, i amb ell un mes ple d'activitats per reivindicar l'Orgull. Més de cinquanta anys després dels aldarulls succeïts a Stonewall, Nova York (EUA), algunes coses haurien d'haver canviat, i és així, però també cal recordar que encara vivim en una societat heteropatriarcal, societat encapçalada i pensada pels homes heterosexuals. En aquest context cal remarcar que l'Observatori contra l'homofòbia de Catalunya ha registrat 107 incidències LGBTI-fòbiques des de l'1 gener, tenint en compte que moltes incidències encara queden silenciades i que, per tant, segurament en són moltes més.

I és que tot i que moltes de nosaltres estem empoderades per mostrar el nostre orgull de ser com som, encara patim agressions dia a dia que fan que en molts casos ens faci por mostrar com som en públic.

Des de la CUP continuem apostant per implementar de forma efectiva la Llei 11/2014 contra la LGBTI-fòbia, destinant una partida pressupostaria adequada, desenvolupant aquells elements pendents i aprofundint en les campanyes de sensibilització sobre drets LGBTI. Així mateix, també cal apostar per un projecte educatiu basat en la coeducació i un sistema 100% públic i laic i elaborar protocols per la prevenció i abordament de les violències LGBTI-fòbiques als centres educatius, i programes d'educació sexual i afectiva per a les diferents edats i amb especial atenció a la diversitat sexual i de gènere.

Pel que fa a l'àmbit laboral i l'habitatge cal una defensa efectiva de la no discriminació als llocs de treball, posant especial atenció al desenvolupament de plans d'ocupació enfocats a les dones trans com a col·lectiu que afronta altes taxes d'atur. També és necessari exigir una quota laboral per a persones trans, garantir la no discriminació en l'accés a l'habitatge per raó d'opció sexual o identitat de gènere, ampliar el parc públic incorporant aquesta perspectiva en les condicions d'accés i assegurar que un percentatge del parc públic d'habitatge vagi destinat a persones trans. Per altra banda, cal reconèixer la diversitat de models familiars i de formes de convivència i d'organització social, revisar tots els mecanismes que afavoreixen o legitimen la família mononuclear com l'única forma de convivència possible: matrimoni, fiscalitat, sistema de pensions, herència, permisos de paternitat, etc.

Respecte als serveis públics, cal apostar per la seva ampliació pel que fa a cura i de dependència. La dignitat de la vida no pot recaure en la dependència del nucli familiar. Un sistema basat en la justícia social ha de garantir l'autonomia i la independència de totes les persones, en especial de la gent gran LGBTI i garantir un sistema sanitari públic no discriminatori. De la mateixa manera, s'ha de promoure la territorialització del Servei Català de Trànsit i el desenvolupament d'una farmacèutica pública que acabi amb els problemes de desabastiment d'hormones que s'han donat en els darrers mesos.

Les lluites són transversals i per aquest motiu la regularització de totes les persones migrants i derogació de la Llei d'Estrangeria són importants, així com garantir el dret d'asil per a les persones que pateixen LGBTI-fòbia als seus països d'origen i la creació d'un programa de mentoria d'acollida. Així com aconseguir la Renda Bàsica Universal per garantir una autonomia econòmica suficient i una existència material digna.

A més, valorar els imposants passos en l'àmbit legislatiu, però el que cal és que totes aquestes lleis que es fan en defensa dels drets LGTBI es despleguin amb tots els recursos necessaris i es comencin a fer efectives perquè les persones que formem part d'aquest col·lectiu ens sentim segures en tots els espais i també per a fer una tasca, més que necessària, de pedagogia, perquè el discurs de l'extrema dreta no continuï avançant.

I, sobretot, hem de seguir la lluita al carrer, que per a nosaltres és la més rellevant. La conquesta de drets vindrà de la mobilització i l'organització de la majoria social i això passa també per generar punts de trobada amb altres lluites com el feminisme, l'antiracisme, l'ecologisme o la defensa del dret a l'habitatge. I que ningú oblidi que un any més estem orgulloses de ser-hi.