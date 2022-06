El patrimonio universal

Actualitzada 27/06/2022 a les 07:17

Patrimoni és el conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona o una institució. També són els béns que una persona hereta dels seus ascendents. S'utilitza en diversos àmbits des de la biologia, patrimoni gènic, cultural, Patrimoni de la Humanitat. En economia el patrimoni es defineix com la riquesa, expressada en termes monetaris, d'un subjecte en un determinat instant. El patrimoni cultural es defineix com el conjunt de béns, materials o immaterials, d'important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col·lectiva d'un poble, transmesos d'una generació a l'altra.

El patrimoni cultural està constituït per tots els béns i valors culturals que són expressió de la nacionalitat o identitat d'un poble, com ara la tradició, els costums i els hàbits, així com el conjunt de béns immaterials i materials, mobles i immobles, que tenen un especial interès històric, artístic, estètic, plàstic, arquitectònic, urbà, arqueològic, ambiental, ecològic, lingüístic, sonor, musical, audiovisual, fílmic, científic, testimonial, documental, literari, bibliogràfic, museològic antropològic i les manifestacions, els productes i les representacions de la cultura popular.

El patrimoni cultural es classifica d'hàbit: 1. Patrimoni dit «material» que es constitueix sobretot dels paisatges construïts, de l'arquitectura i de l'urbanisme, de jaciments arqueològics i geològics, de documents, manuscrits o objectes d'art, mobiliari, industrial o manufacturer, etc. i 2. Patrimoni dit «immaterial» que pot adoptar diverses formes com ara el cant, els costums, balls, tradicions gastronòmiques, jocs, mites, contes i llegendes, testimoniatges, oficis xiquets, captació de tècniques i savoir-faire, etc.

L'any 1972, a París, els membres de la Unesco van aprovar la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural i Natural, per a protegir l'imparable deteriorament d'alguns monuments emblemàtics mundials, referents de la cultura dels pobles en el transcurs de la història. L'esverament del moment fou la construcció de la presa d'Asuán, a Egipte, que amenaçava la destrucció de les poques deixalles de la cultura Nubia.

Espanya va incloure el 2 de novembre de 1984 les cinc primeres declaracions: centre històric de Còrdova; Alhambra i Generalitat de Granada; catedral de Burgos; monestir i setge de El Escorial a Madrid; i Palau Güell, Parc Güells i Casa Milà a Barcelona, obres de Gaudí. Espanya és el quart estat amb més declaracions reconegudes, després d'Itàlia, Xina i Alemanya. Amb 49 declaracions del Patrimoni Cultural i Material. També té 19 del Patrimoni Immaterial, total 68. Per regions tenim la distribució següent: Castella i Lleó i Andalusia, tenen 9 béns patrimonials; Catalunya i Comunitat Valenciana, 7; Madrid, 6; Canàries i Castellà la Manxa, 5; Aragó, Balears, Extremadura i Galícia, 3 i les regions Astúries, Cantàbria, La Rioja, Múrcia, Navarra i País Basc, 1. A més de les obres gaudinianes, les altres nominacions catalanes són: el monestir de Poblet, el Palau de la Música Catalana i Hospital de Sant Pau i el Conjunt Arqueològic de Tarragona. També corresponen a Catalunya els Immaterials de La Patum de Berga, els Castells, l'Art rupestre de l'Arc Mediterrani de la península Ibèrica i la Dieta Mediterrània.

Des de l'any 2021, el catàleg de la Unesco consta d'un total de 1.154 setges del Patrimoni Mundial, dels quals 897 són culturals, 218 naturals i 39 mixtes, distribuïts en 167 països. Por quantitat de llocs inscrits lideren Itàlia amb 58, Xina (56), Alemanya (51), Espanya i França, ambdues amb 49. Còrdova és la ciutat del món amb més declaracions patrimonials de la Humanitat, amb quatre: Mezquita de Córdoba, Centro Histórico de Córdoba, Los Patios de Córdoba i la Ciudad Califal de Madinat Al-Zahra. Majoritàriament, els espanyols no som coneixedors de la nostra riquesa, del seu valor, de la seva importància i transcendència. Des de l'any 2018 es constitueix Adiprope amb la intenció que tots els infants rebin informació i pedagogia sobre el nostre patrimoni. A més, altres objectius és realitzar una intensa campanya de divulgació, mitjançant la publicació de llibres, l'organització d'exposicions, la realització de viatges culturals, entre altres. Per acabar vull referir-me d'una manera concreta al llibre El patrimonio mundial cultural, natural e inmaterial de España, que l'Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España ADIPROPE presenta a Reus (El Círcol) i a Tarragona (El Seminari), els propers dijous i divendres (19 hores), respectivament. Estàs invitat. Ens veiem.