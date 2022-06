La nutrició de precisió, aliada per cuidar de la salut durant la menopausa

Dietista-nutricionista i invetigadora de la Unitat de Nutrició i Salut del centre tecnològic Eurecat

Totes les dones recorden quan els hi va venir la primera menstruació i ben segur que a la majoria aquest record els hi aboca sentiments de por, sorpresa i vergonya i portat des de la més absoluta discreció, més enllà de la mare o les amigues més íntimes. Quan apareix la menopausa, pot aparèixer un déjà vu en forma de barreja d'emocions negatives emmirallant-se amb aquella preadolescent confosa i tímida, portant de nou una etapa natural en la vida de la dona, des de la discreció i la confusió pels canvis que s'esdevindran.

Però això no hauria de ser així i la ciència i la tecnologia poden tenir la resposta. No solament la comunitat mèdica ha de fer un pas endavant perquè la dona no experimenti aquesta etapa des de la desconeixença, sinó que també la comunitat científica pot avançar en tècniques de detecció precoç de la menopausa mitjançant biomarcadors primerencs, aquells senyals del nostre cos que ens avisa, sovint sense símptomes aparents, que quelcom està canviant. Per tant, allò que realment importa en la salut de la dona no és realment la cessió en si de la menstruació, sinó una detecció precoç d'aquests senyals que ens permetin desenvolupar estratègies de prevenció i que la dona tingui totes les eines per gestionar la seva pròpia salut mitjançant l'adquisició d'uns hàbits específics que l'acompanyin tota la seva vida.

Podria semblar que les recomanacions de dieta saludable i exercici físic cauen en la redundància quan es tracta d'envellir amb més salut, però el cert és que el canvi hormonal que s'esdevé en la menopausa comporta una predisposició a patir malalties greus, com per exemple, l'increment de risc de malaltia cardiovascular, ictus, demència i osteoporosi.

Malgrat aquests canvis tan acusats poden perjudicar greument la qualitat de vida, la mateixa dona no és conscient de la biologia bàsica de la menopausa i no sap què esperar en aquesta etapa més enllà dels coneguts i molestos fogots. La depressió, la irritabilitat, la pèrdua de lívid, el cansament o el dolor generalitzat són part de la naturalesa de la menopausa i afecten profundament el rendiment professional, la vida en parella i la mateixa salut física i mental de la dona.

Així doncs, la personalització, entesa com el coneixement de cada dona en clau metabolisme, hàbits i especialment la dieta deixen de ser paraules comercials per esdevenir una estratègia viable científica i industrialment a mitjà termini. Perquè pel que fa a la salut de la dona, es pot fer molt més, sent inconcebible que en ple s. XXI encara ens trobem amb tabús quan es tracta de la menopausa, no solament des de l'entorn científic-mèdic, sinó, fins i tot, des de la perspectiva de la mateixa dona.

Però no tot s'hi val en personalització, encara hi trobem un buit científic en aquest aspecte i, per tant, s'ha de seguir fent recerca en nutrició de precisió per consolidar aquesta eina com a coadjuvant potencial. Per aquest motiu, des de la Unitat de Nutrició i Salut de l'Àrea de Biotecnologia d'Eurecat, amb seu a Reus, s'està portant a terme un estudi científic per definir estratègies nutricionals basades en nutrició de precisió adreçades a millorar la salut de la dona en l'etapa de postmenopausa. L'estudi està obert i encara es busquen voluntàries, així que les dones interessades es poden posar en contacte mitjançant el correu estudis@eurecat.org.

En aquest estudi s'utilitzaran també les ciències òmiques (que permeten analitzar simultàniament una gran quantitat de paràmetres a una mateixa mostra) i eines bioinformàtiques per poder caracteritzar el metabolisme de les dones i ajudar a prevenir així les patologies associades gràcies a la prometedora nutrició de precisió. Per dur a terme els estudis òmics (metabòlics i de microbiota intestinal), es compta amb la participació i l'expertesa del Centre de Ciències Òmiques, una Unitat de R+D+i mixta formada per professionals d'Eurecat i de la Universitat Rovira i Virgili (URV).