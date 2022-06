Alcaldable del PSC per Torredembarra

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:30

Ha arribat el moment de què pensem en gran, amb política de P majúscula, amb ambició, amb mentalitat guanyadora. Torredembarra no és, amb tots els respectes per a la resta, un municipi petitet. Una zona residencial on només anar a dormir. Una ciutat dormitori o un lloc on només hi ha platges precioses i un entorn on gaudir d'un bon dinar (que també).

No, som un gran poble i ens ho hem de creure perquè és veritat. Un municipi amb una història gloriosa de lluita per la llibertat i una identitat única en les nostres característiques en el conjunt del Camp de Tarragona. No som una ciutat subsidiària de Tarragona, sinó un poble que –per mèrits propis– mereix ser tractat amb respecte.

I per això vull ser l'alcalde de tots i de totes, perquè els torrencs i torrenques guanyin en qualitat de vida i per defensar aferrissadament els interessos de Torredembarra allà on calgui, a Tarragona, a Barcelona, a Madrid o a Brussel·les, on calgui. Seré el candidat del PSC, sí, però no seré només l'alcalde del PSC o dels votants del PSC, seré l'alcalde de Torredembarra, dels que em votin i dels que no, i si cal enfrontar-me amb els meus per defensar la Torre creieu-me que no em tremolarà el pols i que ho faré sense dubtar. Torredembarra primer!

Per això us encoratjo a sumar-vos a l'onada del canvi. Una onada que ha d'anar a més fins a cristal·litzar en una gran victòria torrenca a les eleccions municipals de l'any vinent. Que no us confonguin, no estem condemnats a ser un poble que no compti en els despatxos del poder a Barcelona. Però el primer que cal és que ens ho creguem i, el segon, que s'ho cregui l'alcalde i l'equip de Govern de Torredembarra. Ho hem de treballar perquè si no ho fem ningú ens regalarà res. I, sí, podem resoldre el drama de la neteja i la recollida d'escombraries al poble, sí que podem convertir en realitat els nous projectes del CAP, la comissaria dels Mossos o la piscina, sí que podem impulsar noves accions en el sector turístic, sí podem ser la ciutat cultural de referència de les comarques tarragonines i, sí, podem millorar l'eficàcia i la diligència dels serveis i prestacions municipals. En aquestes eleccions vinents us diran que hi ha diverses opcions i tal i tal. És cert, hi haurà diverses candidatures, ara bé, amb el màxim respecte per a totes elles, en els comicis de l'any vinent haurem d'elegir una disjuntiva: o bé continuar amb el que tenim o bé l'alternativa que humilment encapçalo jo. No hi ha més alternatives reals. O més del mateix o canvi. O política amb P minúscula o política amb P majúscula o pensar en petitet o pensar amb ambició torrenca, no som més que ningú, però tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans de segona.

No us parlo entronitzat en una poltrona. Sé el que és guanyar-se la vida. Conec les dificultats que implica gestionar els recursos per arribar a final de mes. Tinc les mateixes dificultats o problemes que pot tenir qualsevol de vosaltres. No me les ha explicat un assessor, ni les he vist reflectides en una gràfica de balanços, les he palpat directament en carn pròpia. Dit això, també comparteixo amb vosaltres l'amor per Torredembarra i crec, honestament, que les coses es poden fer molt millor en benefici de tots. Els que estan ara ja han tingut molts anys per poder demostrar quin era el seu model i què podien aportar, ara cal optar pel canvi per constatar que en quatre anys podem avançar el que no hem avançat en lustres. Creieu-me, és possible. I creieu-me també, si obtinc la vostra confiança i soc elegit alcalde m'hi deixaré la pell des del primer dia fins a l'últim. Paraula.