L'alternativa a Calafell

Cap de Llista d'ERC Calafell

Actualitzada 21/06/2022 a les 17:10

Molta il·lusió i gran responsabilitat davant el repte de ser el cap de llista d'ERC de Calafell a les pròximes eleccions municipals del 2023.

Em sento molt feliç de poder encapçalar un projecte que estic segur serà la gran alternativa al nostre municipi, tant per l'equip que farem com per les propostes que anirem treballant i presentant. La base de qualsevol acció política és escoltar a la gent, estar al seu costat, entendre i ficar-se en la seva situació... No entenc la política sense aquesta voluntat d'estar al costat de la gent, d'ajudar al màxim i del fet de treballar al màxim pel seu benestar. Estic convençut que nosaltres representarem el canvi i treballarem amb valentia per ser la gran referència de molta gent. Des d'ERC, volem iniciar una nova transformació de Calafell des del seu vessant més social, partint de la mateixa gent i comptant amb tothom perquè Calafell som totes i tots els veïns.

Volem ser el partit de la gent que creu que es pot millorar Calafell, aspirem a ser el partit de la gent valenta, de les persones decidides a canviar les coses. I comptem amb tothom, amb tota la gent i només sumant esforços i representant a tots els territoris ho podrem aconseguir. Volem un Calafell millor i més proper, volem un poble més social i més enfoca't a les persones.