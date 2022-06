Periodista

Per si el Rubén Viñuales guanya el concurs «¿Quién quiere ser millonario?» amb el comodí del públic, o el Pau i la Bruja Avería continuen manant els chiripitiflauticos, els donaré uns consells.

Primer: expropiaria part de l'Avinguda Catalunya i tornaria a construir l'estadi del Nàstic on estava, a la cantonada de Rovira i Virgili. Per què? Direu vosaltres espantats, pensant en l'aparcament. Doncs, per reactivar el comerç de la zona. Us imagineu el Roslena, la vinateria i aquella fleca moderneta el que facturarien? I, posats a fer, el cementiri està a quatre passes, per aquells que pateixen molt veient àrbitres delinqüents. No soc jugador de futbol i el pitjor que pot fer la federació si s'enfada és pintar-me ulleres i bigoti amb boli a l'article.

També canviaria el nom de Subdelegación del Gobierno en Tarragona, i l'anomenaria simplement Gobierno Civil. Us imagineu la tinta que s'estalviarien a les capçaleres dels documents amb un nom més curt? Curt en el sentit de longitud, que aquests s'emprenyen de seguida. També crearia el Bancoñordo i l'ubicaria davant la cambra de Comerç. Finalment, encarregaria a aquell paleta de Bonavista que va fer les columnes del Fòrum de la Colònia, que intentés donar-li a la Savinosa un aire d'imperi romà. I enredaria els turistes per què paguessin entrada per veure una vila romana autèntica. Jo, per quatre durus els faria una ruta plena de mentides. Diria que Juli Cèsar dinava al Bonachí i s'emborratxava a les guinguetes de l'Arrabassada. Els diners que es recaptessin anirien a una nova partida pressupostària: «Fons reservats de l'Ajuntament», per cometre prevaricacions i requalificacions. És que, fills meus, el Ricomà fa una cara de bona persona que tomba d'esquena. I en els temps que corren, això no és un alcalde com cal.