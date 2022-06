Periodista

Actualitzada 16/06/2022 a les 08:05

Quan no sé de què escriure, miro les xarxes per si hi ha algun llobarro. Gairebé sempre hi ha moltes piranyes i poques gambes de Tarragona. Ara estava en aquest moment de paper -Word- en blanc i he vist que algú preguntava si estem bojos en una piulada on es veu una aula dels Estats Units on els nens fan un simulacre. Es posen una mena de catifa antibales al cap per si hi ha un atac armat. Un setciències que diu «Estem fotudament bojos?». Segueixo, dues dones recorren la Castellana de Madrid buscant prostitutes per donar-los preservatius i preguntar-los per la seva salut. Una senyora d'una masia propera a l'autopista AP-7 reparteix aigua i cafè en una retenció de quaranta quilòmetres. Un grup de persones intenten evitar un desnonament enfrontant-se als Mossos que, probablement, només segueixen ordres... Són ciutadans que lluiten contra fenòmens que un govern no pot, no vol o no sap solucionar.

Aquest «estem fotudament bojos» no m'ha agradat, perquè crec que va dirigit a nosaltres, el poble, quan hauria de fer referència als que manen. Ho diré clar: en aquesta societat no funciona res. Punt. I la culpa no és nostra, és dels governants, dels monopolis, dels oligopolis i si m'apures, fins i tot del Monopoly, que deu ser on aprenen a fer negocis els de l'IBEX. Pots passar-te tota una vida reciclant, i a l'Índia una empresa llençarà al Ganges l'equivalent del que caga tota Catalunya en un segle. Mentre arreglen el tema de les armes als Estats Units, la prostitució a Espanya, el show de l'AP-7 gratuïta, els desnonaments, els plàstics, la contaminació... posar una manta antibales al cap dels nens, repartir condons, intentar evitar que un matrimoni d'avis es quedin al carrer o visitar prostitutes a la Casa de Campo és tan digne com cobrar una nòmina del Congrés dels Diputats.