Club Bàsquet Cambrils, un referent esportiu de primer ordre

President Honorífic del Club Bàsquet Cambrils

Actualitzada 16/06/2022 a les 19:57

Cada any quan arriben aquestes dates i les competicions esportives s'acaben, és moment de fer repàs de com ha anat la temporada, d'analitzar els resultats, les classificacions, els objectius que els clubs s'havien marcat, quines renovacions són necessàries, quants calers els hi falten o quants els hi han sobrat, això ja és més difícil. Els aficionats, sobretot els més entesos, opinen, pronostiquen, debaten, es tornen bojos d'alegria o de tristor i fan bullir l'olla amb els millors condiments.Tot això passa sobretot quan parlem d'equips de nivells superiors i de qualsevol esport, però al planeta hi ha un altre submon, els dels clubs que no són tan grans, en els que ningú cobra per jugar i que no esmercen esforços econòmics i familiars per donar una imatge del seu club i del seu municipi en consonància amb els elevats valors humans de les juntes i dels jugadors que en formen part. Són els clubs modestos, els que senten els colors, els que formen esportistes i també persones, perquè l'esport té aquest doble vessant.Avui vull escriure sobre una d'aquestes entitats: el Club Bàsquet Cambrils, perquè ha fet una temporada espectacular i amb uns mitjans realment precaris, només compensats per una gran dosi d'il·lusió, treball continuat, esforç i dedicació.Actualment, compta amb 17 equips federats, a part dels equips de primària que juguen als respectius col·legis. Els resultats obtinguts globalment han estat magnífics: el Sènior femení, que jugava a la categoria territorial ascendeix a Tercera Catalana i el Sènior masculí, a Segona Catalana. Tots dos equips han acabat la temporada en segona posició. A més dels ascensos s'han pujat nivells en totes les categories de promoció.Certament, és difícil trobar una millor projecció. El Club Bàsquet Cambrils mou actualment 218 jugadors i jugadores federades, a part dels 200 nens i nenes de les escoles i compta amb unes 50 persones entre entrenadors i entrenadores, coordinadors, membres de taula i delegats d'equips, que en molts casos també competeixen amb els seus respectius equips, a part dels membres de la junta. En total estem parlant de gairebé 500 persones. Com podem apreciar, la feina de coordinació d'aquesta estructura és extraordinària: entrenaments, partits, desplaçaments, tant a les escoles com al pavelló, pistes exteriors i d'altres llogades a altres localitats, perquè a Cambrils ja no hi ha espai físic per acollir tants esportistes. I estem parlant només del bàsquet. Dono aquestes xifres per posar en relleu els mèrits d'aquesta organització modesta, però immensa quant a la tasca que està realitzant i sobretot a les persones que dia rere dia ho fan possible. Realment, tenen molt de mèrit i cal posar-ho en valor.Aquests resultats encara són més meritoris si tenim en compte que els dos sèniors han d'entrenar a Mont-roig del Camp, alternativament, atesa la manca de pistes a Cambrils.L'afició al llarg de tota la temporada també ha estat magnífica, tant als partits de casa com als desplaçaments importants com els dies de Tortosa o el Morell, en els que va omplir els pavellons en partits decisius.Sens dubte aquesta X ha estat una de les millors temporades de la història del club i és per això que ho vull destacar en aquest article, posant en valor l'esforç, la dedicació i el projecte esportiu de la junta encapçalada pel Francesc Canaldas. Com a President honorífic del club em sento enormement satisfet i orgullós de les persones que en formen part. I també pels èxits obtinguts, per aquesta trajectòria exemplar d'un club que té com a prioritat crear i reforçar la base, sense renunciar a aconseguir fites importants amb els equips sèniors, que, al cap i a la fi, són referents pels equips que pugen i com veiem, amb molta força.Vull felicitar també als jugadors i a les jugadores, als familiars i a l'afició en general, que al llarg de l'any donen el seu suport incondicional al club.I també aprofito per reivindicar una especial atenció de l'Administració als problemes que té plantejats l'entitat, especialment els de manca d'espai per desenvolupar la seva activitat. No desaprofitem aquesta gran cohesió i aquesta gran riquesa associativa que tenim a Cambrils i donem-los-hi els instruments necessaris per poder créixer i realitzar-se.Ens calen més infraestructures esportives. I a les portes d'elaborar nous programes municipals per a les eleccions de l'any que ve, és el moment de comprovar la sensibilitat dels nostres governants en aquest aspecte. Un municipi que disposi d'aquest potencial humà és un municipi ric i aquest és un actiu que no es pot malbaratar. Si s'entén així segurament serà una de les millors inversions que es puguin fer.