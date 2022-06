La Vila-seca invencible

Alcaldable del PSCv i la plataforma Vila-seca som tots

Actualitzada 14/06/2022 a les 22:58

Un ha de saber d'on ve per saber cap a on va i, sobretot, cap a un vol arribar. Penso en això mentre contemplo el centre de Vila-seca, l'església parroquial i la casa de la vila. Molta gent no ho sap, però a la Guerra dels Segadors bona part del nostre estimat poble va ser incendiat, els seus defensors assassinats i el conjunt de la població delmada. Van preferir morir abans que rendir-se. Venim d'un passat heroic de defensa de la llibertat, no ho oblidem mai.

Fa poc us parlava del meu amic Alejandro, un dels molts vilasecans nascuts fora de la vila que amb el seu treball, el seu esforç i el seu compromís han construït aquesta Vila-seca gran de la qual tots i totes estem, amb raó, tan orgullosos. Reivindico novament el seu exemple i el sumo a aquesta tradició ancestral d'amor per la llibertat. Aquesta és la Vila-seca guanyadora, aquesta és la Vila-seca real que jo vull portar a l'Ajuntament a les eleccions municipals de l'any vinent. El poble, amb mi, entrarà a la sala de plens del nostre consistori.

Creieu-me, podem aconseguir-ho. Honestament, em sento preparat per liderar, juntament amb tots vosaltres, la victòria de Vila-seca. De fet, soc un més en aquesta pinya necessària per fer arribar a bon port aquest projecte de fer un poble de tots i totes. Una cosa us puc assegurar: si obtinc la vostra confiança i soc proclamat alcalde m'hi deixaré la pell per fer que la vostra vida diària millori. Paraula. Si cal enfrontar-me «amb els meus» a Barcelona, Madrid o a on faci falta per defensar els interessos de Vila-seca ho faré sense dubtar i amb convicció. Jo no vull ser alcalde de Vila-seca com a trampolí per no-sé-què, vull ser alcalde Vila-seca perquè m'estimo la nostra ciutat i perquè vull treballar conjuntament amb vosaltres per avançar tots junts, sense deixar ningú a banda. Ni diputat al Parlament, ni al Congrés, ni enlloc: Vila-seca primer!

I sí, vull una Vila-seca líder a tots els nivells: social, econòmic i mediambiental. Us deia que si cal m'enfrontaré amb qui sigui, però amb la mateixa determinació afirmo que parlaré amb qui sigui tant a Barcelona, com a Madrid com a Brussel·les per aconseguir noves inversions per Vila-seca (i el cert és que els socialistes tenim un pes tant a Barcelona, com a Madrid, com a Brussel·les que hem de saber aprofitar).

Soc un autònom que s'ha guanyat la vida amb el seu esforç i treball diari i per això comprenc a la perfecció moltes de les crítiques que es fan a la lentitud administrativa de les institucions. No les he hagut d'aprendre perquè me les hagi dit un assessor o perquè les hagi vist en una gràfica de balanços, les he tastat directament. Sé el que són les dificultats per poder arribar a final de mes i conec també els problemes derivats de tenir ingressos mensuals irregulars. Per tant, estic convençut que podem avançar més i millor en agilitat i eficiència dels serveis que depenen de l'Ajuntament. Altres han tingut dècades, per poder demostrar la seva diligència. Amb tota humilitat crec que ha arribat el moment de poder bastir una alternativa –recollint el millor del nostre passat immediat, que també existeix– per demostrar que es pot recórrer aquest camí de canvi tranquil en benefici de tots.

Aquest cop, per primer cop en lustres, ho tenim a tocar. La candidatura que tinc l'honor d'encapçalar és l'única alternativa real a la del nacionalisme identitari de tota la vida. No anem contra ningú, ni volem repartir carnets de vilasecans de primera o de segona. Quan penso en Vila-seca no veig adversaris, ni enemics, tan sols aliats en aquest empeny permanent de guanyar i millorar en qualitat de vida i serveis municipals d'excel·lència.

L'únic que cal, sincerament, és que entre tots i totes ens ho creguem. Si ho fem i aquesta voluntat de canvi cristal·litza l'any vinent unint, per primera vegada, la Vila-seca heroica de passió per la llibertat amb aquesta voluntat nostra de no jutjar ningú en funció d'on hagi nascut o de la llengua que parli, la Vila-seca que imagino no només serà imparable sinó que serà invencible!