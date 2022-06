Sempre Nàstic

Actualitzada 13/06/2022 a les 23:56

La temporada futbolística de Nàstic ja ha finalitzat. El somni de tota l'afició grana ha quedat amb una derrota injusta. Després de cinc victòries seguides, algunes al límit. Un any més «todo el gozo en un pozo». Hem estat a un pas del tan anhelat ascens a Segona, però els astres estaven manipulats perquè el Villareal B guanyés el partit. Tots el nastiquers sabem que, a priori, en un partit poden passar moltes coses. Moltes, de tota mena. Errades, jugar malament, arbitratge dolent, equivocacions dels ajudants, autogols, etc. Però, la realitat és que els nous equips de Segona són l'Andorra, el Racing, el Vila-real B i l'Albacete. Tres del nostre grup. El Nàstic haurà d'esperar un any més per estar a la categoria en la qual hauria d'estar-hi d'una forma permanent.

Aquesta primera lliga RFET fa riure. Vol ser professional i organitza uns play-off increïble. Per què? Aquest invent de dos grups segurament futbolísticament sigui un encert des del punt de vista futbolístic, però és inviable econòmicament, si no es garanteixen els ingressos. La garantia l'ha de donar la Federació, presidida per Luis Rubiales. I quan arribem al tram final, condemnen a fer 1.000 quilòmetres a les aficions per veure els partits decisius amb 500, 1.000 espectadors al camp. Quina vergonya. A més, si els partits fossin d'anada i tornada, els clubs tindrien l'oportunitat de fer caixa. En canvi, aquí és on la Federació subhasta els camps que volen organitzar els partits. A més, va obligar el Nàstic a comprar 1.500 entrades per no jugar al camp del Racing de Ferrol, mentre aquest equip no va comprar ni una. El negoci i els interessos estan clars. Déu-n'hi-do.

L'àrbitre Gemán Cid ha portat el partit al seu caprici, amb la seva maldat, predisposició? Gol anul·lat de Quintanilla al cap de 21 minuts, per què? Repartiment de manera desigual de les faltes i les targetes. Amb l'1-0, haguérem vist un altre partit. Però el jutge arbitral xiulava sempre faltes en contra del Nàstic i tampoc ningú va veure unes mans a l'àrea groga. Per què no jutgen aquests partits àrbitres de categoria superior? I, si és el cas, el VAR hauria d'estar present.

Les declaracions de Raül Agné han estat contundents, «arbitratge molt dolent ... Un equip de 10... Es juguen molts diners ... No hi ha dret el que hem viscut al camp ... Perquè no hi ha VAR si es vol ser professional?... S'han rigut de nosaltres... Estic totalment indignat... Igual plego».

El president Josep Maria Andreu estava força disgustat i ha esclatat amb manifestacions molt explícites: «Ens han gallejat... Et neguen una taquilla... Costa molt arribar fins aquí... Estic amb desacord total... Ens han fet molt de mal... Ens han robat, ho he notat a la llotja ... No puc estar en un lloc (RFEF) que no comparteixo la seva manera de fer, plegaré...». Amics nastiquers, tornarem a la Segona molt més forts.