¿Torredembarra, tendrá párquings disuasorios?

Regidor no adscrit a Torredembarra

Actualitzada 12/06/2022 a les 21:04

El pasado día 5 de abril saltó la noticia que los párquings de Mañé i Flaquer de Torredembarra han sido vendidos. Una mala noticia para Torredembarra y me pregunto: ¿ahora donde aparcaremos para poder visitar, comprar, pasear y disfrutar de nuestra Torredembarra?

Una de las reivindicaciones con más impulso, por mi parte, desde que estoy en política ha sido y es, la necesidad de parkings disuasorios bien acondicionados, con una buena iluminación y vigilancia (recordamos en las últimas semanas el elevado número de hurtos a vehículos), esta necesidad, es un problema endémico de nuestro municipio. El coste del mantenimiento y acondicionamiento de estos aparcamientos disuasorios, en 2021, es para las arcas municipales de aproximadamente de 65.000 euros.

Es una necesidad que vecinos y turistas puedan aparcar fuera del casco urbano con total seguridad, tranquilidad y así tener una movilidad más agradable en el centro. De esta forma tendremos más transeúntes recorriendo nuestros comercios a pie, lo que beneficiaría directamente la economía de Torredembarra y en nuestra promoción comercial y turística que falta nos hace. El Sr. Rovira está consiguiendo, con su pésima gestión y su falta de visión turística, que zonas como la calle Tarragona, Lleida, Pere Badia, Envelat, Sant Climent y Capella se estén convirtiendo en guetos.

Saltó la noticia, que estos dos emplazamientos de zona de aparcamiento, La Sort y Mañé i Flaquer, se han vendido a una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria, dicha empresa nueva propietaria de los terrenos de la Sort y Mañé i Flaquer, dicen que podemos estar tranquilos porque seguirán aparcando coches y seguirá ubicado en Mañé i Flaquer el mercadillo de los martes, pero mis preguntas son, ¿hasta cuándo?, ¿Por qué el ayuntamiento no ha apostado por la adquisición de al menos uno de ellos? El Ayuntamiento tiene un remanente de tesorería de tres millones de euros y ni un solo euro ha destinado, por el actual gobierno, ha solucionar este gran problema; y después la gran incógnita que lanzo al aire, el pasado año se aprobó en el pleno municipal la ampliación de edificación de las zonas 1 y 2 de Torredembarra, es decir casco antiguo y centro respectivamente y da la casualidad que el aparcamiento de Mañé i Flaquer está en la zona 1 y que, precisamente, el comprador Marfrallo S.L., empresa propietaria de Fragadis, es la mencionada empresa inmobiliaria que también está alzando un nuevo supermercado en Torredembarra. Muchos me tildarán de lanzar conclusiones erróneas y exageradas y no es así, ya que el único que voto en contra fue el mío en la aprobación de las mencionadas zonas en sesión plenaria. Únicamente hay que conocer a Torredembarra y a sus vecinos para darnos cuenta de que nos vamos a encontrar con masificaciones urbanas y sin zonas verdes ni aparcamientos y esto lo pagaremos, a no ser que por parte de la regidoría de urbanismo y obra pública se hubiesen sentado para hablar de este gran tema y verlo de otra perspectiva. Esto afectará en un futuro al territorio de Torredembarra, a sus vecinos y al turismo. Mi punto de vista, que puedo equivocarme y ojalá así sea, el ayuntamiento debería haber hecho una apuesta por la transparencia en casos tan importantes como el territorio (no se ha hablado en el consistorio ni en ninguna comisión, siendo un tema tabú) y la adquisición de terrenos para evitar justamente esto, porque como digo en muchas de mis intervenciones: «Señores del gobierno ¿a dónde vamos?, ¿qué queremos para Torredembarra?, ¿qué modelo de ciudad necesitamos? Y la respuesta siempre ha sido el silencio y obviar el problema y el debate.

El Plan general urbano no se ha cambiado, únicamente modificaciones puntuales del Plan parcial y Torredembarra está llena de supermercados, que no es que yo esté en contra, pero tenemos pocas plazas de restauración y pocas plazas hoteleras que buena falta nos hace. Ahora es posible que tampoco dispongamos de zonas de aparcamientos disuasorios y veremos como afectará esto en las próximas elecciones municipales.