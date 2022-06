No anem bé

Actualitzada 08/06/2022 a les 06:54

Fa dies que corre per les xarxes el darrer invent gastronòmic dels seguidors de TikTok que, després del fracàs de proposar fer servir les llesques de pa de pagès torrades com a suport per fer pizzes modernes, han proposat –i està triomfant– l'ús de les tortitas mexicanes com a base de les noves pizzes. Les anomenades tortizzes.La proposta és senzilla. Agafeu una tortita i, en comptes de cargolar-la al voltant de productes vegetals o del que us abelleixi, esteneu- la al taulell i escampeu-hi pel damunt la salsa de tomàquet, el pernil o allò que us vingui de gust, i el preceptiu formatge ratllat. Després, disposeu-la al forn i escalfeu-la. La tortizza està llesta per ser menjada. Com una pizza qualsevol.Els avantatges són notables. La base ja és cuita i, per tant, podem plantejar-nos una opció freda que hauríem de procurar evitar que es convertís en una nova versió del pa amb tomàquet tradicional. Per allò de salvar els orígens. La cocció o escalfament, aprofitant que la pasta de blat o moresc ja és cuita, pot fer-se també a la planxa. Disposant-ho al damunt i esperant que el formatge comenci a fondre per dur-ho a taula... o al sofà.Òbviament, podem accelerar el procés posant una segona tortita al damunt i plantant cara al popular biquini tot fent entrepans calents a la gofrera i d'allò que més ens abelleixi.Però jo em pregunto: això és cuina o tot just mereix el nom de supervivència, comparable a la dels exiliats al Carib per entretenir espectadors?La febre dels influencers sembla que també està arribant a la cuina. Qualsevol cosa –com més extravagant millo– que cridi l'atenció i pugui ser emprada per facilitar la vida, corre el perill de ser popularitzada, bandejant el que era fins aleshores una tradició resultada d'anys i panys d'experiència gastronòmica. Perquè, no ens enganyem, quan un cuiner com Déu mana proposava una innovació (inclosa l'esferificació), ho feia després de reflexionar i buscant augmentar el plaer del comensal, no la comoditat o la rapidesa del fet de dinar o sopar. Ara tot sembla buscar temps lliure. I em pregunto. Temps lliure per fer què?