Valls torna a bategar

Regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls

Actualitzada 02/06/2022 a les 06:57

La ciutat de Valls sempre ha destacat per la seva vitalitat festiva, cultural, comercial i firal. És un referent en el seu entorn territorial proper i més enllà. Tan sols els estralls de la pandèmia van provocar, com a tot arreu, que s'estronqués l'habitual activitat frenètica que vivíem al llarg de l'any. Afortunadament, el control de la covid i la desaparició de les mesures restrictives en els últims mesos han fet l'efecte contrari, és a dir, han obert les portes a la tornada a la normalitat general, també en els esdeveniments de promoció de ciutat que omplen carrers i places. Recuperem el pols a poc a poc per tornar a sentir els batecs que ens fan ser una ciutat viva.

Sense anar gaire lluny en el temps, tenim el recent cas d'èxit de la fira Music Valls Va de Vins, el darrer gran acte massiu que recuperem des de la Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls, en l'àmbit de la promoció econòmica, des del mes de gener fins ara. Havíem reviscolat ja les grans activitats dels primers mesos de l'any, però en el calendari ens hi faltava aquesta. I va ser un nou exemple de resposta ciutadana extraordinària, de pol d'atracció de visitants, de dinamització econòmica. La fórmula de música en directe i vins de la terra esdevé un maridatge perfecte que cal potenciar i fer créixer.

Anem de cap a la recuperació de la promoció de ciutat en l'àmbit de la gastronomia, el comerç, el turisme i els esdeveniments firals que programem cada mes o mes i mig al llarg de tot l'any. Des dels Tres Tombs de Sant Antoni, la calçotada i les jornades gastronòmiques del calçot i la favatada, fins a les activitats nadalenques que clouen la temporada, la llista és llarga i l'oferta és intensa. Encara tenim alguna assignatura pendent, com la Úrsula Beer Fest, que és un dels darrers esdeveniments promocionals que recuperarem, però ja serà de cara a l'octubre. Haurem completat així el cicle firal.

La Regidoria de Comerç i Turisme organitza les activitats conjuntament amb altres institucions, entitats i col·lectius, i d'aquí ve la clau de l'èxit dels esdeveniments, d'aquesta voluntat d'entesa amb el teixit associatiu local, com l'Associació de Restauradors, la DO Tarragona, Comerç de Valls, la Cambra de Comerç i tants d'altres.

Per tant, ara que aquesta programació anual ha tornat amb tota la seva efervescència, una vegada han passat a millor vida les restriccions per la pandèmia que tant han condicionat aquestes activitats, és l'hora de tancar el cercle i, per molts anys, gaudir de totes les activitats de promoció que organitzem a Valls. Aquestes propostes aporten un valor afegit a la gent que ens visita i alhora té un impacte positiu en el comerç i la restauració locals.