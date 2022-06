Regidor del PSC a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 01/06/2022 a les 23:37

¿No les es familiar la expresión «¡qué potencial tiene Tarragona!»? Seguro que sí. Es una frase recurrente que en algún momento oímos de un familiar, una amistad, un turista, etc. que visita la ciudad. Una frase que escuece, porque está cargada de razón.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de potencial? Lo primero que puede venir a la mente es el turismo, obvio, ¡estamos hablando de Tarragona! Qué sol, qué playas, qué clima, qué mar, qué gastronomía, qué Serrallo, qué Anella Mediterrània, qué Parte Alta y qué patrimonio… ¡Qué patrimonio! Normal que la gente quiera venir. Pero, más allá del turismo, el potencial lo entiendo como la más transversal herramienta de futuro, capaz de generar un impacto enorme en la sociedad, pero en especial en la juventud.

Les contaré un secreto: la gente joven estamos cansados de tener que marcharnos de nuestra ciudad para vivir, trabajar, comprar o simplemente porque es aburrida. Seamos claros, por mucho que nos duela admitirlo, la juventud va a vivir a Constantí porque es más barato, a comprar a Reus porque hay más oferta y a trabajar a Barcelona porque tiene más proyección.

Sentimos que nuestra propia ciudad no nos invita a quedarnos. Sin ir más lejos hace un par de días me peguntaron «¿quién piensa en la juventud de Tarragona?». Y es verdad, la sensación que tenemos es esa, que nadie piensa en la juventud o que últimamente solo se hacen proyectos poco ambiciosos y con una mirada cortoplacista que no parecen tener en cuenta el futuro de nuestra ciudad. Muy frustrante.

Por tanto, potencial es que la gente joven decida quedarse a vivir en Tarragona porque tiene una oferta habitacional decente, potencial es que haya comercios que den vida a las calles, potencial es tener espacios verdes en los que apetezca pasar una tarde, potencial es atraer empresas tecnológicas que generen buenos puestos de trabajo. Tenemos «potencial», sí, potencial para tener un nivel de vida mejor.

No crean que la gente joven solo pensamos en hacer Santa Tecla tres veces al año. Lo que queremos es tener una estabilidad y una tranquilidad de futuro en nuestra propia ciudad, nada descabellado, ¿no?

Yo sé que no me van a creer porque somos del mismo partido político, pero mientras pensaba en escribir este artículo, escuchaba por la radio al recién nombrado alcaldable del PSC, Rubén Viñuales y, como joven que soy, me he sentido interpelado. ¡Hablaba de aquellas cosas que la juventud de Tarragona echamos en falta! Empleo, vivienda, ocio, … Y además con una pasión contagiosa. Quizás sí hay alguien que piensa en la juventud de Tarragona.