Més de 25 milions d'euros per a Tarragona

Primer secretari del PSC de Tarragona

Actualitzada 31/05/2022 a les 19:02

Amb Govern socialista Tarragona avança. Els socialistes sempre hem defensat que aquesta ciutat té el potencial per esdevenir una de les zones d'Europa amb una major qualitat de vida, però per aconseguir-ho ens cal que totes les administracions implicades s'ho creguin.

El Govern progressista del president Pedro Sánchez ho fa. No parlo de propòsits, ni de bones paraules, sinó d'inversions concretes que es destinen a Tarragona i que milloraran la qualitat de vida dels tarragonins i tarragonines. Aquest mateix dilluns el ministre Miquel Iceta ha estat a Tarragona per anunciar una inversió de 7 milions d'euros per al museu de la necròpolis de la ciutat. Així mateix, uns altres 3,5 milions s'adrecen al museu nacional arqueològic mentre que la millora dels accessos de l'N-340 i del pont del Francolí, juntament amb la plataforma del Miracle i la renaturalització del riu, suma 9 milions d'euros addicionals que vindran a Tarragona. Totes les inversions en tràmit d'execució sumen més de 25 milions d'euros. Repeteixo, 25 milions. Si algú vol fer valdre el volum inversor del Govern socialista a Tarragona que ho compari amb les inversions (més aviat desinversions) del Govern independentista de Barcelona a la ciutat –per cert, amb els mateixos partits nacionalistes que constitueixen ara el Govern de la ciutat–.

Deia que per avançar ens cal la implicació de totes les administracions, no tan sols del Govern progressista d'Espanya. Ens cal també un alcalde que exerceixi el lideratge necessari per defensar els nostres interessos exactament a tot arreu on sigui imprescindible. Un dels problemes que tenim ara és que al senyor Ricomà al Parlament no el coneix ningú, i això que governen els seus. Encara ara, en dono fe, molts ciutadans de Tarragona m'aturen al carrer per dir-me «digues-li a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros...», ni saben que a l'alcaldia hi ha Pau Ricomà amb la CUP. És per això que el canvi que hi haurà d'aquí a un any amb l'opció més que real que Rubén Viñuales sigui el nou alcalde suposarà un pas de gegant en la consecució d'aquesta Tarragona triomfadora que volem els qui ens estimem aquesta ciutat. Conec al Rubèn des de fa anys i, tingueu la convicció, s'enfrontarà amb qui sigui necessari per defensar els interessos de Tarragona. Amb qui sigui, els seus mateixos inclosos.

També necessitem la implicació del Govern de la Generalitat. Tarragona forma part de Catalunya malgrat que a determinats despatxos del Govern independentista de Barcelona encara no s'hagin assabentat. No pot ser que ERC i Junts, amb la complicitat de la CUP, ens converteixen en una de les regions de Catalunya amb el volum inversor més baix del país. Des del PSC sempre hem defensat que els tarragonins i tarragonines no som més catalans que la resta... però tampoc ens mereixem ser tractats com a ciutadans de segona. No som menys catalans que els altres, senyor Aragonès.

En conseqüència, des del PSC volem adreçar al conjunt del nostre poble un missatge d'esperança: Tarragona torna a estar al mapa de les inversions del Govern d'Espanya, després dels anys foscos del PP, amb tot el que això significa. Però, a més, Tarragona pot tornar a tenir d'aquí a un any a un alcalde, com el Rubén Viñuales, que exerceixi el lideratge que mereixen els ciutadans de Tarragona, que aconsegueixi noves inversions per la ciutat i que defensi els nostres interessos a tot arreu. No volem un nou pacte de perdedors on la CUP, Junts, Podem, PDeCAT, ERC, Comuns i trànsfugues inclosos es posin d'acord en una única cosa: fer fora qui va guanyar les eleccions, o sigui l'alcalde Ballesteros. Un pacte a la contra no funciona mai enlloc, com s'ha tornat –tristament– a demostrar.

Ara bé, amb tota humilitat des del PSC demanem als nostres convilatans primer, una majoria àmplia a les eleccions de l'any vinent per tenir un Govern municipal fort que sigui el màxim d'eficaç possible (no com el que tenim ara que ni tan sols és capaç d'aprovar el pressupost municipal) i, segon, un cicle de Govern llarg en la línia dels grans alcaldes de la ciutat per dur a terme aquest projecte guanyador per la ciutat.

Creieu-me, Tarragona en sortirà guanyant.