Milers de famílies pateixen amb angoixa la 'llum de gas' que li fan les elèctriques amb la factura

Pot ser que vostè sigui un dels milers d'usuaris als que les elèctriques li fan 'llum de gas' amb la factura i que continuen sense rebre el rebut de la llum. No és que les comercialitzadores hagin tingut la idea de regalar uns mesos de rebuts com a repartiment de beneficis als consumidors, ni que vostè ha guanyat un sorteig de les elèctriques. No!

La resposta que al mes de setembre ens va donar la principal comercialitzadora d'electricitat de les Illes Balears i també a Catalunya era que tenien un problema, debut als canvis en la facturació pels diferents preus del consum mesurat per franges horàries. Ens van assegurar que al mes d'octubre tot estaria normalitzat.

Al mes d'octubre, a iniciativa del Ministeri de Consum, les Comunitats Autònomes ens reuníem per coordinar-nos. Les Balears érem partidaris de sancionar, encara que la competència directe és de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC). Finalment, es va acordar traslladar informació a la CNMC i que el Ministeri fes d'interlocutor davant les companyes per solucionar el problema.

La CNMC només ha fet de portaveu de les empreses dient el que ja sabíem: que es podrà fraccionar el rebut. Tres mesos per tornar a la casella de sortida! Encara que deixa oberta la possibilitat a sancionar en un futur.

Fins aquí la relació succinta dels fets, però la societat també es mou per les percepcions individuals, les seves necessitats i angoixes.

Posem com exemple una família que té dificultats per arribar a final de mes i que contínuament li arriben missatges alarmants sobre els increments del preu de la electricitat. La angoixa de no rebre cap rebut (en casos extrems des de fa un any) no es pot mesurar amb la freda resposta de 'no es preocupi que desprès li prorratejarem mensualment el que faci falta perquè vostè no ho noti'. Quan no pots assumir despeses sobrevingudes això no és mesurable econòmicament només es pot fer en mals de caps, nervis, irascibilitat i insomni.

És comprensible que empreses que tenen facturacions i beneficis milionaris, continuïn encara sense solucionar un suposat problema informàtic?

Alguns pensem que no, que les empreses estan fent pressió: per un costat perquè el govern de coalició d'esquerres afluixi en les seves pretensions de reduir els enormes beneficis de les elèctriques i, per un altre, intentar influir en el mercat.

Van aprofitar la posada en marxa de les franges horàries –que significaven un avenç tant pel consumidor responsable com per la despesa energètica del país– per mobilitzar els seus peons mediàtics i alimentat per la frivolitat d'alguns tertulians fer creure que el nou canvi i la pujada del preu del gas a tota Europa era a conseqüència de la mala gestió del Govern d'Espanya.

Coincidint amb aquesta situació d'increment de preus de la electricitat a Europa i l'atractiva que és avui la tarifa lliure davant la regulada, les empreses han entrat en un tsunami d'ofertes de tarifes que ens enlluerna amb l'objectiu de donar una mossegada al pastís de 11 milions de consumidors que avui tenen la tarifa regulada (PVPC).

Algú té dubtes de qui guanyarà amb aquest canvi? Només sortiran beneficiats aquells consumidors experts i que siguin organitzats per encertar la quiniela del contracte més 'happy'. La majoria hauran fet el negoci de les cabres, canviant de tarifa regulada a lliure.

Les comercialitzadores a partir de l'1 de gener apliquen un increment 5,8% a la tarifa lliure, tant al preu d'energia com al de potència.

El mercat regulat encara que a data d'avui només beneficia als que tenen el bo social, a la llarga continuarà sent el més recomanable per a la gran majoria de les famílies i, en especial, als més vulnerables.

Segons els càlculs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el bo social elèctric va ascendir a només 1,1 milions dels beneficiaris. A més, aquestes famílies tenen accés automàtic al bo social tèrmic, que el Govern d'esquerres va aprovar en 2018. En altres paraules: només un 45% dels espanyols en pobresa energètica va rebre les ajudes que necessitava per a pagar la llum, la calefacció i l'aigua calenta.

1.300.000 famílies no es beneficien de la subvenció d'un 60 a un 70% que sobre la factura ha aprovat el Govern d'Espanya! Cóm és possible que el sector elèctric que és gasten milions en campanyes publicitàries als mitjans de comunicació no fan quelcom per anunciar a diaris, ràdios, televisions i altres pantalles del dret que tenen 2.400.000 llars d'Espanya per accedir al bo social elèctric? Fins i tot seria una bona campanya d'imatge corporativa. A què esperen? Conclusió: L'Estat no pot deixar que un dret de ciutadania el gestionin les elèctriques.