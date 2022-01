Decennals 2021+1: la llum al final del túnel

Primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Valls

Actualitzada 19/01/2022 a les 19:30

Ja les tenim aquí. Unes Decennals atípiques, per les circumstàncies tant excepcionals que ens ha tocat viure en aquest moment de la història, però en definitiva les festes més singulars i més arrelades en les vides dels vallencs i les vallenques. Comptem la vida de deu en deu, tot i que aquesta vegada la pandèmia ens ha obligat a fer-ho un any més tard. El moment demana més seny i responsabilitat que mai, perquè la salut i la seguretat individuals i col·lectives passen per davant de tot. A Valls en som plenament conscients i, per això, ens hem preparat per gaudir d'unes Decennals amb tots els ingredients festius necessaris i alhora adaptades a les mesures de protecció vigents.

Confiem que les Decennals esdevinguin el punt d'inflexió per a la represa de la normalitat en les relacions socials i en la vida pública a Valls. Necessitem recuperar les trobades familiars, reprendre les activitats compartides amb les colles d'amics i amigues, percebre el gaudi personal i grupal que provoquen les celebracions festives. Volem deixar enrere anys de restriccions i patiment per la pandèmia, volem mirar endavant amb optimisme, i a Valls les Decennals són l'excusa perfecta per aconseguir-ho. Ho avalen els 230 anys d'història d'una gran festa ciutadana plena d'il·lusió, que no ha estat exempta de dificultats, com ara, però que sempre ha generat aquest sentiment de pertinença que passa de generació en generació.

Faig una crida a la participació, amb mesura i amb responsabilitat, en les més de 500 activitats programades durant deu dies. Són temps de prudència, és evident que ens hi juguem la salut, però tampoc seria bo quedar-se a casa. Per això demano que tothom trii i remeni dins del programa aquells actes que més s'adaptin a les seves possibilitats, aquells que els generin més confiança, però que en cap cas ens oblidem de viure les Decennals. Perquè representen l'esclat de la cultura popular, l'expressió de la devoció i la valorització del patrimoni, però també un espai per emfatitzar els nostres valors com a societat. Així, la ciutat mostrarà les seves eines contra les agressions sexistes en l'oci i la festa amb el desplegament dels punts liles d'informació i atenció per garantir unes Decennals basades en el respecte.

I si parlem de valors i reivindicacions, el 2021+1 es recordarà pel nomenament de dues dones vallenques com a Ciutadanes Il·lustres: la científica Maria Murtra Casanovas i la pionera de l'aviació Dolors Vives Rodon. Un merescut reconeixement i una passa més en el camí cap a la igualtat real i efectiva, que ha de ser l'inici per equilibrar la sala de vallencs i vallenques il·lustres, on predominen els homes de forma exagerada.

Les Decennals, les fem i les vivim els vallencs i les vallenques cada deu anys amb un esperit molt especial. Quan acaben, ja pensem en les properes. Ens deixen un bon record i ens animen a seguir creixent com a col·lectiu. Vivim-les amb prudència i responsabilitat, però vivim-les, perquè són la llum al final del túnel.