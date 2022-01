Portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 18/01/2022 a les 18:51

El gobierno Ricomà ha tocado fondo. La incapacidad para aprobar los presupuestos municipales es, probablemente, el mayor fracaso que puede tener un alcalde y, en general, un político dentro de su ámbito de actuación.

Iniciamos el año 2022 y, por primera vez, desde la restauración de la democracia, nuestra ciudad no tiene presupuestos. Nadie duda ya de que, tras los alcaldes Recasens, Nadal y Ballesteros, el señor Ricomá ha logrado en poco tiempo convertirse en el peor alcalde de la Tarragona de las últimas décadas.

En estos momentos, Tarragona es, junto con Lleida y Badalona, la única de las grandes ciudades de Cataluña que no ha aprobado sus cuentas, lo que somete a un escenario de presupuestos prorrogados dado que el Sr. Ricomà no osa someterse a una moción de confianza. Con todo, la parálisis, inestabilidad e inseguridad que vive nuestra ciudad es inédita, y las consecuencias de no disponer de un presupuesto para 2022 pueden lastrar a Tarragona durante años y de forma irreversible.

La recuperación económica, en un contexto de crisis económica, social y sanitaria como el actual, será inviable si no ponemos fin a un gobierno ausente, a un gobierno que solo sabe escudarse tras excusas y que ha demostrado no tener ningún proyecto ni equipo capaz de gestionar la ciudad. Un gobierno que primero se alió con En Comú Podem, para luego prescindir de ellos y probar nueva aventura con Junts y la CUP, y que ahora vuelve a suplicar el apoyo de ECP.

Todos nos preguntamos, ¿qué legado ha dejado y piensa dejar nuestro actual alcalde, que ha visto perder casi tres años de mandato municipal, sin haber dejado un solo indicio de progreso, liderazgo, modelo de ciudad o de capacidad de gestión?

Tarragona busca alcalde. Urgentemente.

¿Dónde está nuestro alcalde cuando se hablan de los grandes temas de nuestro territorio? Mientras se discute sobre la ubicación de la nueva estación entre Reus y Vila-seca, ¿hemos oído a nuestro alcalde reivindicar el agravio hacia Tarragona y luchar por nuestra capitalidad?

O, cuando se cumplen dos años del accidente de IQOXE, ¿ha mejorado la seguridad de los vecinos y la confianza hacia un sector esencial en nuestra provincia? ¿Se ha preocupado en contar a sus compañeros de partido en Barcelona dónde está ubicada Tarragona? Y no es un asunto baladí que él mismo trate de vender una decisión dudosa como el traslado de la gestión de las emergencias químicas a Tarragona, sencillamente porque los responsables de la Generalitat de Catalunya no saben dónde localizarla en el mapa. Lo leíamos en unas preocupantes declaraciones hace unos días. Lo cierto es que, si se repitiera una situación como la del 14 de enero de 2020, los tarraconenses seguiríamos sin saber qué hacer.

No menos inaceptable es que el gobierno municipal se limite a trasladar sus fracasos a otras administraciones e incluso a empresas externas contratadas por la administración municipal. ¿Recuerdan el caso de la perforación de la Torre Minerva? ¿Recuerdan los errores y demoras en el carril bici? ¿De quién es responsabilidad que Tarragona haya pasado a ser conocida por su inseguridad y por las constantes ocupaciones y robos en domicilios? ¿Por qué no se ha dado ningún paso en la construcción de la reclamada Ciudad Judicial? ¿Por qué no se han producido mejoras en nuestro espacio público ni en la limpieza de las calles? ¿Qué ha sido del proyecto del preventorio de la Savinosa y de la Ciudad Residencial? ¿Es normal que una ciudad que debería ser referente turístico haya languidecido más de dos años sin dirección técnica ni política en el área de Turismo, por la que han llegado a pasar tres concejales distintos? ¿Se han dado cuenta que nuestro «gobierno» municipal no asume ninguna responsabilidad, pase lo que pase?

Por todo ello, apelamos a todos los partidos de la oposición para que den respuesta a un llamamiento que no es del Partido Popular, es de la ciudad entera, desde Levante a Poniente: Tarragona busca alcalde.