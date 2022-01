Gent del 'Municipium'

Periodista

Escric de política municipal perquè vull que em facin la pilota. Sí, ja tinc més seguidors que el Jordi Fortuny a Twitter i aquest article se'l llegeix moltíssima gent, tanta que mai em diuen la xifra perquè a continuació vaig a parar la mà. Així que ja sabeu, a la meva panxa hi ha un munt de vots. Si és de la part dels ibers, conec poc més que el Pau, però de la banda dels de la Hispania Citerior tinc l'agenda plena. Espereu que miro aquella web del cartipàs on estan tots com a una orla de la Universitat Pontifícia de Comillas. Veieu? Ja m'equivocava, també conec la María José López (l'autèntic polític és qui ha tallat alguna vegada una carretera), la Paula Varas enfrontant-se als fatxes, Olé! L'Hermán Pinedo és amiguete (sí, pesats, ja ho sé...) i també ho és la Floria des que els romans anaven en bigues als plens.

Al Berni l'he conegut fa poc, em cau bé, sembla bon paio. Amb el Francesc Roca vam presentar junts un llibre i amb el Ballesteros quasi rodem junts una peli. No, no era «Raza». La Maria Elisa Vedrina és entranyable i aguanta bé els cops. Hi ha gent que ja admirava els seus pares, com el José Lluis Calderón, i coincidia en actes amb Nadal avi, pare i ara amb l'Esperit Sant, que l'he vist una vegada i ha volat com un colom. Ah, un nen que hi havia a casa de l'Ana Santos (ara he mirat al cel) que es deia Mario i que ell no em recordarà perquè era molt petit. Ell. Acabo dient que amb el Pau Pérez vaig coincidir l'altre dia comprant peix. Au, de l'Ajuntament ja estaríem. Ah, no, em falta conèixer a la Gabinete Caligari i espero que algú d'allà m'endolli a algun lloc municipal amb la fórmula aquesta tan ben parida de cobrar i no anar. Entre tanta gent, qui serà el proper alcalde? Escolteu, si voleu, jo soc mal gestor, però us trencareu el cul als plens.