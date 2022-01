A preu d'or, amb un parell d'ous

Periodista

Actualitzada 16/01/2022 a les 21:18

Amics, el consell de ministres ha anunciat avui que per fi han arribat a un acord per a regular el preu del Virusvacuna Antigripal Ibys, que es venia el 1951. El preu màxim al qual es podrà comercialitzar és de 14,90 pessetes. El ministre ha anunciat amb grandiloqüència: «Quan ens hi posem, ens hi posem!». Sí, companys, aquesta mofa està basada en això que esteu pensant. Quan ja ens hem gastat els últims mesos 25 milions d'euros en aquell catxarret del C i T, ha vingut la mesura que regula el preu. Gràcies. Deu estar en la línia del que el presi guapo creu que és «urgent».

Però avui us obriré els ulls i espero que no sigui a una sala d'autòpsies tal com està el panorama. Sabeu per què eren tan cars els tests d'antígens? Esteu asseguts? Perquè porten or. Sí, sí, el mateix que una dent d'un camioner búlgar o el que Moscou va robar a l'Imperi contraataca. M'ho han dit i he pensat que estaven fent una metàfora «Ui, estan a preu d'or!» Però no, un amic m'ho deia literal: porten el preuat metall.

Jo he mirat la copa del company amb qui dinava i sí, havia corregut ja una mica de vacuna de whisky pel seu cervell. He anat al lavabo amb el mòbil per comprovar-ho i, sí, efectivament, porta «or col·loidal». Osti tu! És que sempre critiquem per criticar. Clar, el Pedro Sánchez, sabent això, no volia abaixar el preu, no fos cas que el Banco de España es queixés. Ja sabeu que les reserves d'un país es mesuren en lingots. (Ara en rotllos de paper higiènic). Ja que hi era, he investigat i he vist un article que definia com és aquest plastiquet. Doncs porta una mena d'anticossos de pollastre que s'extreuen del rovell. Veient el preu que ha tingut, segur que han hagut de fer servir «un bon parell d'ous».