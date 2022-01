Periodista

Actualitzada 12/01/2022 a les 11:04

Abans de res, ja us ho dic ara. No. No investigaran res. Comencem:

Sovint em relaciono amb gent que considera que tot, absolutament tot, el que fa la policia, la justícia i l'estat que ens fa el DNI és collonut. Impecable! Però jo mai rebo resposta dels meus dubtes: tinc dubtes sobre un ministre de l'Interior que el van gravar conxorxant amb un fiscal anticorrupció. Estan a la presó? Tinc dubtes sobre els fons reservats. Tinc dubtes sobre el CNI. Tinc dubtes sobre el Juan Carlos I. Tinc dubtes sobre aquell pols entre Marlaska i Pérez de los Cobos. Tinc dubtes sobre la no derogació de la Llei Mordassa. Tinc dubtes sobre l'autèntica intenció que hi ha darrere del tema de la llengua. Tinc dubtes de per què es frenen investigacions de temes d'interès nacional. Tinc dubtes de si a un president d'un partit li van regalar un màster. Tinc dubtes sobre la justícia. Tinc dubtes sobre si la Cifuentes era una cleptòmana. Tinc dubtes quan es dicta una sentència i els que tenen diners es queixen i la sentència canvia. Tinc dubtes i tenen dubtes a Europa de si el show de les euroordres té una motivació política. Tinc dubtes sobre per què els col·legis d'Advocats no defensen un advocat que es diu Boye. Tinc dubtes sobre la relació d'una magistrada de l'Audiència Nacional vinculada personalment a una part d'un litigi que va jutjar. Tinc dubtes dels informes policials sobre... tot. Tinc dubtes sobre si els independentistes van ser jutjats segons el Dret o l'esquírria. I ara, un alt càrrec policial -ja jubilat- va explicant com qui narra una anècdota, un tema pel qual haurien d'anar a presó, a més d'ell, cent persones. Tinc dubtes sobre jutges i benemèrits tuiters «haters». Crec que és moment de deixar de tenir dubtes. Ja ho sabem tot.