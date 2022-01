Periodista

Actualitzada 11/01/2022 a les 08:01

Cada dia sento que el rei emèrit es va apropant més al Pardo, ve xino-xano, però va venint. Coincideix amb què el Mont Honorable President Puigdemont també comença a mostrar la punteta d'un bitllet d'avió amb destinació a l'aeroport de Girona. Diu que aviat canviarà «la merd» de l'exili per «l'Amer». Tinc dos amics que tenen fills que són matemàtics, no vol dir que arribin a casa a les deu de la nit clavades, sinó que toquen les ciències exactes. Els he preguntat si saben la data en què tornaran i tots dos m'han dit que, segons els càlculs quàntics, vindran el mateix dia: el 20 de setembre del 2022, a no ser que la Pilar Rahola digui el contrari. Quan era un adolescent, recordo que el 10 Minutos o parlava de la Bárbara Rei o de la Susana Estrada, noies molt de missa. Ara, els personatges més populars son ells dos, així que, com que tinc una certa pràctica de paparazzi i vaig perseguir Marcelino Oreja a Sotogrande, he utilitzat les fonts als dos punts calents: Waterloo i l'Illa de Nurai, a Abu Dhabi, (aquest últim més calent). Com que soc amic del veí del MHP, m'ha dit que l'ha vist comprant unes maletes grogues i una llima. No sé per a què la voldrà. A un conegut, enginyer allà a l'Aràbia, li he encarregat que pregunti pels restaurants propers a on viu l'emèrit si ha parlat de tornar. Diu que sí, que està esperant que tanqui el Mesón de la Dolores. Tots dos es trobaran a l'aeroport de París, un fent escala i l'altre intentant pujar-les. Imagineu que es troben: el juanca dirà «¡Hombre, Puigdemont, la que has liao!», i li farà una abraçada. Després cadascú anirà a la porta d'embarcament que li correspon i quan li demanin la documentació al gironí, es tocarà les butxaques per tot el cos i s'adonarà que li han fotut la cartera.