Hem fet el cim!

Actualitzada 09/01/2022 a les 21:21

Mirant les xifres de l'evolució de la pandèmia SARS-Covid-19, sembla que just ara ham arribar al punt més alt del pic d'incidència. A partir d'ara és possible que faci baixada tot plegat.

La vida és una aventura de la qual no sortirem vius. Per això cal prendre-se-la esportivament. Bé que les pujades dels pics d'incidència no han estat per un esforç propi sinó per la malaurada activitat del virus i les seves mutacions. I és que el virus muta. La rima és fàcil, el fill de sa mara...

Com esport pot servir el surf, quan els embats de la pandèmia venen en onades. Els afortunats que hem pogut «surfejar-les» sabem que, com a la mar, sempre pots esperar a la següent onada, sempre diferent.

Les onades s'han format amb un garbuix de dades que les autoritats i els experts s'esforcen a explicar amb desigual fortuna. Massa informació i no tota certa. Fou el compte de Beaconsfield, Benjamin Disraeli, un polític anglès de l'era victoriana qui digué que hi ha tres classes de mentides: les mentides, les mentides brutes i les estadístiques. I el mai enyorat Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, més conegut com Stalin, qui digué que una mort és una tragèdia, però un milió és una estadística. Ara en portem tres milions de morts per la covid i aquesta estadística no és mentida. La resposta a l'epidèmia es pot cercar en els esforços col·lectius, com als esports d'equip. Tanmateix aquests esports són sempre competitius, contra un altre equip de suposadament iguals en número, composició i entrenament. No ho resoldrem a puntades de peu. Els castells no són ben bé un esport, però sovint els utilitzem com a metàfora de les activitats col·lectives de per aquí. La pinya cohesiona la base, però en temps de malalties encomanadisses, la proximitat, quasi intimitat de la pinya, no és recomanable. No sé quan l'enxaneta arribarà al cap d'amunt i farà l'aleta o si, al final, farem llenya i acabarem tots a l'UCI.

Diuen que l'esport més intel·ligent són els escacs. Tàctica, estratègia, valorar els errors del contrari, aprofitar les oportunitats. M'agrada sobretot, perquè s'acaba matant el rei, però no sé si servirà per a explicar la pandèmia.

Al final, els esports més complets són els que només competeix és amb tu mateix. El mateix esforç, recompensat per la incorporació de forces i experiències al teu propi ésser. Millores el teu cos i el teu esperit i, d'alguna forma, el prepares per experiències més o menys agressives del futur. Allò de la mens sana in corpore sano, sempre que no oblidis la solidaritat vers als altres. Realment el repte de la pandèmia el superarem amb la força individual de tots plegats.