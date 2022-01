El Baix Penedès, continuem creixent

Alcalde de Cunit

Actualitzada 06/01/2022 a les 19:07

Els números són molts clars, el Baix Penedès és la comarca que més creix de Catalunya. Aquest podria ser un titular de finals del 90 del segle passat o de principis del 2000, però no és una realitat del 2022. 110.439 baix penedesencs i baix penedesenques a 1 de gener del 2021, penseu que segurament ja data d'avui, ja haurem superat amb escreix aquesta data, però fins a finals d'any no tindrem les dades oficials.

El front marítim del Baix Penedès és la locomotora d'aquest creixement, però enguany no són menyspreables les dades d'alguns municipis de l'interior, sobretot els que tenen urbanitzacions, com són la Bisbal del Penedès i el Montmell. També la resta de municipis de la plana penedesenca creixent considerablement, exceptuant el de Llorenç, que coincideix en ser el municipi amb menys terme municipal i amb una trama urbana que no creix des de fa anys.

Que ens diuen aquestes dades? La primera de totes és que la comarca és un territori atractiu. Atractiu en oferta habitacional, en comunicacions i en qualitat de vida. Si no la gent no vindria, i triaria altres destinacions. La segona dada important, és veure com aquest creixement migratori, entens com a moviment poblacional de persones que provenen d'una destinació concreta, la majoria d'ells provenen de la part central de l'àrea Metropolitana de Barcelona. És buida el centre, i s'omple la tercera corona metropolitana.

La problemàtica d'aquest creixement recau en dos aspectes. La manca de capacitat de la Generalitat d'acompanyar aquest creixement demogràfic amb un augment dels serveis públics a la comarca. Estressant els serveis sanitaris, educacionals de seguretat, etc, i deixant la responsabilitat als Ajuntaments, que no tenen moltes competències al respecte. I, per altra part, la manca de capacitat de la comarca de generar llocs de treball que acompanyin a aquest creixement demogràfic, convertint i condemnant el Baix Penedès a la seva consideració de comarca dormitori.

Els Ajuntaments tenen les competències i disponibilitats pressupostàries ben definides, i el Consell Comarcal és un ens finalista no té molt marge de maniobra en aquest sentit. La responsabilitat a donar resposta recau en el Govern de la Generalitat. Des del territori ja fa temps que demanem una mirada especial cap al Baix Penedès, una discriminació positiva cap a aquesta comarca.

Els creixements són constants i caldria un espai de coordinació entre institucions (Ajuntaments, Consell, Diputacions i Generalitat) competents per tal de donar resposta a la ciutadania, deixar tot el pes als Ajuntaments, no és la millor de les solucions perquè no tindrem la capacitat de donar totes les respostes a les necessitats de la ciutadania.

Comencem l'any amb bones notícies, cerquem de trobar bones solucions. #ElBaixPenedèsExisteix