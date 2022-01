Amb pas ferm

Regidora d'Educació i Política Lingüística i d'Afers Socials a l'Ajuntament de Valls

És un clàssic que aquesta setmana toqui reflexionar i avaluar el 2021 i repensar allò que valorem. L'any passat, coincidint més o menys amb aquestes mateixes dates, també passàvem comptes de l'any 2020 que tancàvem. Un any marcat per la pandèmia causada per la COVID-19 que va colpejar el dia a dia de tots nosaltres. Estàvem convençuts que l'any 2021 seria millor, que deixaríem enrere els efectes tan negatius d'una crisi sanitària de la qual parlaran els llibres d'història. I ha estat així, però només parcialment.

La majoria de la població està vacunada, i fins no fa gaires setmanes podíem visitar familiars i amics sense por i recuperar les abraçades pendents. Hem pogut retrobar-nos i riure amb aquells amics que tant estimem. Hem tornat al cinema i al teatre amb normalitat i hem tornat a fer pinya al voltant d'un castell. Però aquest final d'any, tot això s'ha tornat a torçar i sembla talment que hagi tornat la trencadissa social i la situació d'aquelles primeres setmanes marcades per la incertesa. Ara, però, coneixent una mica més cada variant d'aquest virus, que continua ben latent, massa i tot, diria jo.

Volem deixar la malaltia enrere, les infeccions i els contagis, però no ens en sortim de tot. Aquest virus és més resistent del que ens pensem i supera tots els obstacles que els professionals de la medicina li van posant per frenar-lo. El teletreball sembla que s'hagi instaurat definitivament, els serveis mèdics ens atenen des de la distància, llevat que no sigui estrictament necessària una visita presencial; ensenyem el certificat COVID en bars i restaurants, malgrat que entri en col·lisió amb el dret a la intimitat perquè prioritzem la salut a la privacitat. Però, tot i aquesta colla de restriccions i moltes d'altres que ens limiten els moviments, no ens aturem i treballem cada dia en favor de la ciutat per fer-la més agradable.

Encetem un nou any, i això vol dir el ritual de fer la llista de propòsits realitzables i desitjables perquè, si no són una prioritat per a nosaltres, difícilment s'acompliran. Per això, amb voluntat de servei, des de totes les àrees de l'Ajuntament concentrarem tota l'energia a continuar garantint el benestar de tothom, especialment de les persones més vulnerables. Una tasca volguda, ambiciosa i gratificant, que exigeix una bona disposició per part de tots, del tot imprescindible, per aconseguir els objectius marcats. Anem fent passos ferms en la direcció que ens interessa. Ferms també en la defensa de la llengua, que aquests últims mesos ha tornat a estar qüestionada i menystinguda amb la imposició del 25% de classes en català. Des d'aquest espai refermem el suport al model lingüístic de l'escola catalana i al model de cohesió social que representa.

Hem de reconèixer que és complicat que els projectes municipals es duguin a terme en un termini curt de temps. Això no vol dir, però, que hàgim de defallir i aturar-nos. Els objectius requereixen esforç i cal anar-los assolint de manera esglaonada, sense pressa però sense pausa.