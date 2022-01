Periodista

Actualitzada 03/01/2022 a les 07:25

Titulen alguns mitjans que la policia ha descobert a Lliça d'Amunt una orgia il·legal amb més de 70 participants. I la pregunta que m'he fet és si existeixen orgies legals. És més, crec que mai he sentit ningú que hagués anat a cap orgia, excepte Cal·lígula fa dos mil anys i Juanjo Puigcorbé, el 1978. Jo no paro de rebre invitacions a conferències, xerrades, presentacions de llibres, però a una orgia ningú m'ha invitat mai. No ho dic lamentant-me, perquè, la veritat, no sé què faria en un «acte» així, crec que em limitaria a aplaudir assegut a una cadira, vestit amb un abric i bufanda perquè no m'agafés un «aire». Després ho he pensat i crec que això d'il·legal és perquè anaven sense mascaretes. Home, què vols? No m'imagino un autobús de gent en pilotes amb la boca tapada i un ull obert.L'actuació policial deu ser espectacular. Una patrulla entra de cop a un recinte i veu com a dins hi ha una projecció de la peli La Teta y la Luna, de Bigas Luna. Llavors un agent amb bigoti i pistola a la mà crida: «¡Quieeeto todo el mundooo!». I al fons se sent un amb els ulls en blanc que crida, «esperi uns segons, agent, que estic votant». Imagino que a la denúncia posarà «Los dicentes afirman que un partido político les invito a una assemblea para decidir los presupuestos y que, entre una cosa y otra, el ambiente fue subiendo de tono». Amb lo bonic que és anar a fer una cervesa i uns callos amb els amics, sense passar fred i poder parlar de política amb llibertat -com al Parlament- sense que et portin davant un jutge. Ejem! Quina tos més rara m'ha agafat. En fi, que crec que sí, que hi ha gent que ha confós els pressupostos amb una orgia i també hi han anat amb la boca tapada i un ull obert.