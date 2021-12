Una lluita que ens involucra a tots!

Responsable nacional del sector boví de llet d'Unió de Pagesos

Actualitzada 28/12/2021 a les 19:41

Els ramaders del sector lleter ens podem considerar gairebé una espècie en perill d'extinció. Segons dades oficials de l'Observatori de la Llet de Catalunya, en els últims darrers vint anys, 1.194 granges de llet han plegat i el setembre passat només en quedaven 429. Les causes d'això, tal i com passa en la natura, son principalment la pèrdua del nostre hàbitat i l'acció d'espècies invasores. En el nostre cas, això es tradueix en l'augment del preu de les matèries primeres i la presència d'una gran distribució que determina i limita el preu de compra del nostre producte. Estan especulant amb l'alimentació i el cas de la llet n'és un clar exemple.

La llet que consumim ha passat a ser un aliment reclam dins de les grans empreses distribuïdores, com es el cas de Mercadona. Aquestes empreses ofereixen un producte de consum habitual a un preu molt baix, molts cops per sota del seu cost, per cridar l'atenció del consumidor i augmentar les ventes d'altres productes amb els que obtenen un benefici més alt. Una pràctica perversa que posa en risc la nostra sobirania alimentària i que manipula el consumidor. És important tenir clar que el preu que es paga al mercat per un litre de llet no és el preu que rebem els ramaders i ramaderes per la seva producció. El cost d'un litre llet de marca blanca en un supermercat, com per exemple Mercadona, ronda els 0,62 €, mentre que el que rep qui la produeix son uns 0,35 € i el cost real de producció és de 0,41 € sense comptar cap benefici. Per tant, queda clar que els números no surten.

Sembla una bogeria, però qui produeix la llet ha de pagar per fer-ho! I això sense tenir en compte el cost de les inversions fetes per millorar la granja i adaptar-nos a un model productiu més sostenible i eficient, així com d'altres despeses.

Tenim una llei estatal, la de la cadena alimentària, que teòricament regula els contractes de la indústria i el sector primari i impedeix que es vengui per sota del preu de cost. Però, com sempre, feta la llei, feta la trampa i la gran distribució encapçalada per Mercadona, Carrefour o Bonpreu, pacten preus entre ells vigilant-se uns als altres fent coalició tàcita per aprofitar-se de la pagesia. Per això, creiem que seria correcte afirmar que en el nostre país tenim un càrtel de la llet que exerceix un control sobre l'oferta i la demanda.

Aquesta situació és insostenible i sembla que l'Administració no vol participar en la jugada. No demanem ajudes per pal·liar la situació actual, sinó que necessitem es resolgui el problema de fons i que l'Estat es faci càrrec del que li competeix. Demanem que prohibeixi i persegueix la revenda a pèrdues, redefineixi la posició de domini a la cadena alimentària i que no permeti la formalització de contractes que emparin vendes sota de costos de producció. Dit d'una altra manera, exigim transparència en els contractes i el compliment de la llei i creiem que seria normal disposar d'un portal de transparència públic on consultar els contractes.

Seguirem lluitant per evitar que aquesta situació segueixi així: ens mobilitzarem i reinventarem tantes vegades com sigui necessari, però cal que tots plegats ens hi impliquem. Com a consumidors tenim el poder per decidir quin model agroalimentari desitgem. Volem mantenir i fomentar el sistemes productius catalans? Volem consumir productes de qualitat del nostre territori?

Consumidors, doneu un cop de mà als nostres pagesos i pageses, ajudeu-nos en la lluita de tots. Doneu-li el valor que li correspon a la llet i compreu el litre per sobre dels 0,85 euros. Plantem cara al càrtel de la llet.