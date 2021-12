Turisme, assignatura pendent?

Actualitzada 27/12/2021 a les 19:15

Des del mes de desembre de l'any 2006 el territori gaudeix de l'arribada de l'AVE, a l'estació del Camp de Tarragona, en el terme municipal de la Secuita i a tocar Perafort, on està situada la platja de vies, Però en realitat està «en terra de ningú». Aquest mitjà de transport era un símbol de prosperitat, modernitat i progrés, però com que no està en cap capital comarcal (és a dir, Tarragona, Reus o Valls), ha significat que aquesta estació no s'ha integrat mai al territori.

Després de l'AVE, arribaren els Euromed cap al nord i recentment els de l'eix Mediterrani, els Avant, els serveis baix cost, tant de Renfe (Avlo), com d'SCNF (Ouigo). La realitat també és que si les previsions inicials eren 400.000 viatgers a l'any, abans de la pandèmia les xifres eren més del doble. Gairebé dotze milions de viatgers han arribat al mig del Camp. En canvi els dos accessos previstos estan encara sense licitar: 1. Carretera del Catllar (TP-2031) i 2. Vial de Sant Ramon, projectes de 2008 i 1995, respectivament.

La terminal a hores d'ara encara no disposa d'un pla director, que reguli els usos, en canvi, l'actual aparcament està construït en sol no urbà. Els alcaldes Eudald Roca i Joan Martí de la Secuita i Perafort, respectivament, són crítics tant amb la Generalitat com amb la Diputació. ja que els fan culpables perque no han fet els deures per integrar l'estació al territori, perquè està clar que és un equipament del qual ens beneficiem tant els habitants d'aquesta àrea metropolitaba, com tots els que venen per motius molt diversos.

Aquest paràgraf ve a compte perquè sens dubte tot el sector turístic vol potenciar el AVE com la porta d'entrada al territori. Si els primers cinc, sis anys els usuaris responien a un perfil bàsicament professional, darrerament el servei s'ha democratitzat força amb les noves companyies, que ha facilitat que famílies i la joventut pugin al tren d'alta velocitat. Aquest és un mitjà de transport còmode i ràpid, que ens comunica amb mercats interessants i propers com són Lleida, Saragossa, València, Madrid, Pamplona, entre altres ciutats. Des de fa temps, periodistes experts turístics manifesten que la Costa Daurada té un potencial enorme, però sembla que tot queda concentrat, reduït amb PortAventura –que és l'únic parc temàtic rentable d'Espanya– la platja i el Sol. Altres atractius turístics que tenim, no s'han sabut vendre, com la ruta del Císter amb Poblet i Santes Creus, el Priorat i els seus cellers, Casa Navàs i el modernisme reusenc, les muralles medievals de Montblanc, el Delta, les cooperatives martinellianes de Pinell de Brai i Gandesa, les rutes senderistes del Montsant o dels ports de Beseit, Tortosa i el seu patrimoni renaixentista, entre altres atractius.

He deixat pel final a Tarragona, que és Patrimoni de la Humanitat i que moltes persones en un radi de tres-cents kilòmetres no ho saben. Tots coneixem persones que han vingut a Tarragona i han quedat meravellats de la Part Alta i la seva catedral, de la Rambla, del passeig marítim, de les seves platges d'arena fina. A més, hi ha altres Tarragona, com la medieval, la modernista, la serrallenca, la del romesco, la dels castells. la de ...

El futur del territori, més aviat del que ens pensem, serà el turisme i tots els serveis que genera. Entre ells tota mena de pernoctacions i, sobretot, la gran riquesa gastronòmica que tenim, tant de mar com de muntanya, regat tant pels olis d'oliva com els vins de moltes D. O. El nostre territori és comparable a la Califòrnia americana, però estem infravalorats perquè alguns, potser masses, institucions incloses, encara no aposten per invertir i donar amb garanties els serveis corresponents. Crec que la plataforma per a la gestió de turisme TDS2+ té molt a dir, entre altres professionals especialitzats a fomentar activitats turístiques. TDS2+ és una eina tecnològica desenvolupada pel Departament d'Innovació Turística d'Eurecat, en el marc del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial TurisTIC en família, liderat per la Diputació i cofinançat pels fons FEDER. És una iniciativa desenvolupada amb estreta col·laboració amb el Patronat de Turisme per donar resposta als reptes de sostenibilitat, transformació digital i millora de l'experiència turística del destí. Amb tres objectius: 1. El patrimoni cultural; 2. L'enoturisme i 3. La platja innovadora. Tot plegat per millorar la competitivitat i l'especialització de les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Molta sort i èxits. Oh! serà una assignatura pendent?