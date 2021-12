El Paraulògic

Periodista

Actualitzada 27/12/2021 a les 07:34

Bon dia, amics. Com anem? Com va? Com va això? Què hi ha de nou? Què tal? Com va tot? No, no m'he tornat boig, el que passa és que he començat a jugar al Paraulògic i ara el meu cervell té la base ampliada, tot i que és complex arribar a guanyar el joc. Crec que d'aquí a trenta anys seré capaç de completar-lo. Tranquils, que si no sabeu de què va, us ho explico: aquells que ens fan omplir fulls Excel amb les nostres dades personals i de facturació per tenir una ajuda en pandèmia, ara s'han inventat un joc on, en comptes de les nostres dades, hem d'introduir el màxim nombre de paraules. La gràcia és que aquí no hi ha premi. Per exemple, et posen les lletres C, A, M, P, E, CH, N, O, L i tu has de fer el màxim nombre de combinacions possibles. En aquest cas seria PENA, PENAL, ÉCHALO, CAPACHAO... Normalment, et diuen un màxim de paraules que pots aconseguir, per exemple 155, però t'adonaràs que tu només ets capaç de fer-ne una o zero, expressat en altres caràcters: 1-O. I, clar, això fa que et vagis desanimant.I ara, us dic fluixet a l'orella, no us queixeu més d'haver d'introduir dades a una web de la Generalitat després de passar-vos el dia jugant a les lletres, com els nostres pares per pagar el Seat 600 als anys en què costava més un entrepà de fuet que la llum. Se m'ha acudit un joc semblant al Paraulògic, es podria dir el Democràtic i es tractaria d'endevinar drets que hem perdut els últims anys. Va, que començo jo: MORDAÇA, LLIBERTAT, EXPRESSIÓ, JUTGE PREDETERMINAT, CAUTELAR, REPÚBLICA, PARLAMENT... Ho deixo ja perquè em sembla que qui mana també juga i crec que ha trobat la paraula ACOMIADAR. És més bonic jugar al Fortnite, que no has de buscar paraules, només córrer pel camp i fugir com un rojo dels afuselladors d'apendicitis.