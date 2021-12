El Catllar en positiu

PSC del Catllar

Actualitzada 21/12/2021 a les 20:37

Suposo que tots i totes teniu al cap les imatges de les darreres declaracions del senyor Casado, aquelles on –víctima d'una mena de delírium tremens d'intolerància fanàtica- xiscla «¡que coño tiene que pasar...!» en plena sessió de control al Congrés dirigint-se al president del Govern elegit en eleccions lliures i democràtiques amb el suport de la majoria absoluta dels representants del poble a les Corts Generals.

Crec que també recordareu la resposta que el Govern d'ERC i de Junts a la Generalitat va donar a la proposta responsable del cap de l'oposició, Salvador Illa, de pactar tant els pressupostos com els grans pactes de país (els de debò, no els que volen els nacionalistes) que Catalunya necessita situats, com estem, en un escenari difícil sacsejat pels efectes de la pandèmia. La resposta va ser: «No tenim res a parlar amb el PSC». Cal recordar que el PSC va ser el partit que va guanyar les eleccions, amb 50.000 vots més que ERC, i l'únic que va créixer –dels que havien obtingut representació el 2017– tant en vots com en escons. Doncs res a parlar amb el primer partit de Catalunya (no a pactar, no, ni tal sols a parlar!), en canvi, tot a parlar i a cedir davant la CUP o els Comuns que són, amb tot el respecte, formacions polítiques amb un percentatge de vots molt minoritari. En fi...

Aquesta forma d'actuar, des dels insults del senyor Casado (PP) fins a la voluntat d'exclusió que demostra el senyor Aragonès (ERC), és la que en política porta a un cul-de-sac, al fracàs de qualsevol intent mínim d'entesa entre diferents. Així no es va ni a la cantonada i qui en rep les conseqüències és el conjunt de la ciutadania, fastiguejada com està per tants improperis, faltes de respecte i fronts nacionalistes que exclouen a més de la meitat del país que es diu voler defensar i representar.

En canvi, el PSC és un partit de Govern. Ho és quan està al Govern i ho és també quan està a l'oposició. Un partit seriós, responsable que mai mentirà ni dirà que té «plans secrets de jugades mestre» que no existeixen més que a la imaginació d'uns pocs. Ho estem demostrant al Catllar aquest mandat municipal. Primera dada objectiva que cal recordar: el PSC va guanyar les eleccions municipals amb més regidors i vots que cap altra formació política. Malgrat això diversos partits es van posar d'acord per governar l'ajuntament amb un únic objectiu: «Fer fora al PSC», és a dir, excloure a qui havia guanyat les eleccions (una cosa semblant a la que va passar a Tarragona ciutat). Tot i això, en tot moment hem volgut exercir una oposició responsable, buscant la satisfacció del bé comú. Hagués estat molt fàcil sacsejar les contradiccions de la suma de Govern actual i fer una política de rebuig total, però no haguera estat una actitud honesta amb els veïns i veïnes del Catllar que ens voten, no perquè assenyalem als altres amb el dit, sinó perquè ens posem d'acord per fer que la seva vida diària sigui més fàcil.

Us poso un exemple concret, l'ajuntament ha presentat recentment un pla d'igualtat per lluitar contra la discriminació de les dones al nostre poble. Doncs bé, aquest pla ha estat i serà possible gràcies a les aportacions de dues regidores del PSC que estan a l'oposició. Sumant tots junts, guanyem.

Repetim, l'acord, la negociació, el pacte. Aquesta és la fórmula que porta a l'èxit. En canvi, el rebuig a la paraula i a l'acord, els improperis i les exclusions de qui pensen diferent de tu condueixen a on tots i totes sabem: al fracàs. Per això des del PSC sempre hem dit que volem defensar i representar el Catllar en positiu. Aquest Catllar on sempre trobes una mà estesa per acordar nous consensos que ens permetin avançar. Perquè parlar d'acord, de progrés i de convivència és parlar de l'ADN que ens caracteritza com a poble. Estic convençuda que tots els catllarencs i catllarenques m'enteneu perquè sabeu que a nosaltres mai ningú ens ho ha posat fàcil i que mai ningú ens ha regalat res. Per això vull agrair la confiança de tots i tots aquells de vosaltres que vàreu confiar en el PSC i també dirigir-me amb respecte cap a aquells que no ho vau fer, però que sabeu que som un gran poble que no pot, ni es mereix, cap exclusió en funció del que votis, d'on hagis nascut o del nucli del poble on visquis. Entre tots i totes farem aquest poble gran que van somiar els nostres millors. Des del PSC ens hi deixarem la pell per a fer-ho possible, en podeu estar segurs.