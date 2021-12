Aquest Nadal sumem-nos al consum responsable

Regidor de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus

Actualitzada 21/12/2021 a les 20:41

Les festes nadalenques són un moment de decisions de consum, i precisament el consum és a la base del canvi climàtic.

Des de l'Ajuntament de Reus donem suport al consum responsable, sostenible i de proximitat, i especialment en aquestes dates tan assenyalades perquè forma part del compromís del consistori amb el procés de canvi cap a un model de ciutat més amable amb el medi ambient, i som conscients, que la implantació de models respectuosos amb l'entorn i el planeta reverteix directament en la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat.

Consum responsable i de proximitat

El consum responsable per a cuidar i millorar la nostra qualitat de vida i la de les generacions futures es basa, principalment, en dues premisses què són consumir de forma conscient i que el que consumim sigui el més sostenible possible. I un dels factors que més incideix en el consum sostenible és la proximitat. Quan prioritzem les nostres compres al comerç de proximitat i optem per productes produïts a prop, afavorim l'economia de les empreses locals i evitem emissions contaminants amb el transport.

Conscienciar i fomentar el consum responsable en la nostra ciutat és bàsic, i no només per a assolir els objectius climàtics i els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS), sinó també per a poder garantir un futur sostenible per a la nostra ciutat i per al planeta. En aquesta línia, treballar per una producció i consum responsables, ODS 12, és un dels 5 ODS en els quals la regidoria de Medi Ambient treballem en el marc d'un pla d'acció per a contribuir a assolir-los a nivell local i pensant a escala global.

Ciutat compromesa

Des de l'Ajuntament de Reus podem dir que som una ciutat compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030, i l'entenem com un instrument, una eina crucial que ha de permetre'ns evolucionar en totes les àrees de la nostra societat.

Us animem a què ens ajudeu a complir amb els ODS. Fem que aquest Nadal, totes i tots els reusencs fem compres responsables i sostenibles. Bon Nadal!