Arqueologia contemporània

Actualitzada 19/12/2021 a les 18:18

Se'ns acaba un altre any i la nòmina d'edificis i estructures abandonades a la ciutat de Tarragona continua estable. No he tingut esma de fer un recompte d'institucions i edificis públics que continuen funcionant per por que el nombre a penes sigui equivalent. Bé que alguns dels funcionals demanen a crits la seva renovació, reestructuració o reubicació. Això inclou la mateixa seu de l'ajuntament, els dos hospitals, el Museu Nacional Arqueològic, la Biblioteca o el camp del Nàstic.

La llista dels altres quasi que no hi cap en l'espai d'aquest article:

La Tabacalera

La Savinosa

La Residencial

El Banc d'Espanya

El sanatori Casablanca

Ca l'Ardiaca

El pàrquing Jaume 1r

El convent de la Presentació (carrer Santiyán)

Les cantonades enrunades del Trinquet nou, St. Agustí, Fortuny o rere St. Domènec

Els masos del voltant (de l'Àngel, Mas Mallol, dels Frares, etc.)

Els Mongons

La comissaria de Mossos de les Gavarres

Ca la Garsa

La plataforma del Miracle

El solar de la casa Tutelar de St. Josep

La casa de la Festa

Port Tàrraco

El solar del Mirador

El mercat de la plaça del Fòrum

L'antiga presó

Els pisos sobre el Metropol...

Sé que no ho veuré mai. Ni que arreglessin un cada any, no em queden tants per fer-ne cent anys. Però els que sí que hi viureu, amb permís de la Covid, pot ser que feu un pensament.