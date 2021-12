Regidora d'Educació i Política Lingüística

Actualitzada 15/12/2021 a les 20:36

Que la música es consideri un mètode excel·lent per desenvolupar el caràcter dels xiquets i xiquetes i un mecanisme, com n'hi ha pocs, per expressar un estat d'ànim, no ho posa en dubte ningú, o gairebé ningú. Aquesta capacitat d'expressar sentiments és segurament un dels poders més potents que podem atribuir a la música. Per això Nietzsche ja deia que «sense la música la vida seria un error», en el sentit de l'efecte que ens provoca una melodia i de la influència que pot arribar a tenir en les nostres vides.

I això, ho saben molt bé els professionals que treballen a l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard de Valls, els quals des de fa molts anys formen músics des d'edats molt primerenques amb la voluntat de despertar-los el gust per la música, activar-los els sentits, millorar-los la memòria i emocionar-los al compàs d'unes notes.

Aquest curs 21-22, l'Escola de Música no tan sols ha recuperat part de l'alumnat que havia perdut temporalment durant el confinament del curs passat, sinó que l'ha incrementat. Ha assolit uns nivells d'inscripció com no havia assolit mai. Aquest increment el podem atribuir a múltiples factors: les ganes de recuperar la normalitat estroncada a causa de la covid-19 i de tornar a assaltar les aules presencials i les partitures, l'esforç de l'equip docent que transmet passió i compromís, el desig de l'alumnat d'iniciar-se en l'aprenentatge d'algun instrument, en alguns casos, i de continuar en d'altres... Segur que cadascun dels alumnes de l'Escola té una motivació diferent, però tots comparteixen un denominador comú, les ganes de comunicar-se a través de la música per expressar emocions i deixar-se anar amb llibertat i desacomplexats.

L'Escola Municipal de Música Robert Gerhard és un referent en el món acadèmic. Tradició i modernitat formen un binomi que funciona com una maquinària molt precisa i equilibrada. Pianos, violins, violoncels, guitarres, baixos, bateries, flautes, clarinets, oboès, saxos i veus sonen en harmonia i sense estridències per oposar-nos els pèls de punta i transportar-nos, una prova més de l'enorme capacitat que exerceix sobre nosaltres.