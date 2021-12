Junts, al servei de Reus i un nou Estat

Executiva de JuntsXCat a Reus

JuntsXCat a Reus som un partit nou, però amb presència tant al Govern del país com al de la ciutat. Som el partit del president legítim Carles Puigdemont, i agrupem persones provinents de sectors molt diversos, amb qui compartim la necessitat i la urgència de la independència per aconseguir un país millor.

La ciutat de Reus és la capital econòmica i social d'una àrea important de l'activitat productiva i social del país. Tant per la seva aportació a la història política, cultural i patrimonial com pel seu pes poblacional hem estat sempre un referent per a molts catalans, essent motiu d'orgull de reusenques i reusencs.

Som un partit amb vocació de govern, i les dues regidores de JuntsxCat a Reus, Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social; i Teresa Pallarès, regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge, formen part del grup municipal de Junts per Reus (marca electoral del 2019), grup que comparteixen amb regidors del PDeCAT. Des de JuntsxCat a Reus vam iniciar aquest mandat amb ambició, i el projecte resultant és la combinació d'èxits i renúncies que han fet tots els partits que componen l'actual govern: PDeCAT, JuntsxCat, Esquerra i Ara.

Aquest 2022 faltarà poc més d'un any per a les pròximes eleccions municipals, on hi trobarem propostes diverses. Propostes molt diferents de les que es van presentar a les darreres eleccions, bàsicament per dos motius:

En primer lloc, els esdeveniments de l'1-O han reubicat algun partit en les seves ambicions nacionals, conformant-se a gestionar un mentrestant i rebaixant la voluntat popular de seguir amb l'embat democràtic per un Estat propi. En aquest punt JuntsxCat som irreductibles: mantenim l'esperit de l'1-O i sumarem els electors/es d'altres forces que s'han sentit defraudats en la lluita per la independència del seu país, que volen un Ajuntament fidel al legítim president Carles Puigdemont i a un Govern independentista de la Generalitat.

En segon terme, en un exercici d'honestedat política i de coherència, JuntsxCat posem en relleu la tasca de les dues regidores al govern de la ciutat i el seu paper al de la Generalitat: Pallarès, delegada del Govern al Camp de Tarragona, i Vilella, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat. Reivindiquem l'obra de govern com ahir feia conjuntament el grup municipal al Castell del Cambrer, i destaquem que hi tenim un rol central, on l'aportació de les regidores de Junts és transcendental.

Així, el 2023 aspirem a ser el primer partit municipalista de Catalunya. Per aconseguir-ho estem elaborant una proposta que situï Reus al punt mitjà necessari entre l'economia valenciana i la de Barcelona, i per això cal una formació al capdavant de l'Ajuntament. Si podem millorar l'entorn econòmic i productiu -fent-lo créixer sosteniblement, amb sensibilitat social i criteri propi- generarem els recursos necessaris per poder assegurar una qualitat de vida òptima a les nostres veïnes i veïns, amb polítiques socials i educatives.

JuntsxCat, amb la nostra vocació de ser pal de paller de l'independentisme i la transversalitat, apostem per liderar una candidatura a Reus oberta a tothom. Estem construint un projecte guanyador al servei de la ciutat i la seva gent, perquè som el partit de la unitat. Volem atreure talent, i ho fem sumant famílies i procedències polítiques diferents, persones que fins i tot mai abans s'havien implicat políticament. Entenem els matisos i la suma com un valor. Volem aglutinar tothom qui aporti per construir un projecte il·lusionant per seguir governant la ciutat, continuant la bona feina feta, i a la vegada incorporant noves idees, noves maneres de fer i nous lideratges que donin un nou impuls a Reus. Junts tenim l'aval de l'experiència en la gestió i a la vegada el de la novetat.

El nostre segell en l'acció de govern és visible i notori, i tant Vilella com Pallarès encapçalen alguns dels projectes estel·lars del mandat com el Centre Social El Roser o el projecte de la Hispània, ambdós en marxa aviat. Són responsables, també, del desplegament d'avançades polítiques socials, d'habitatge i de desenvolupament econòmic.

És per això que, atès l'actual pes polític de Junts al país i a la ciutat, que el PDeCAT no va aconseguir representació parlamentària el 14-F i fixant-nos també en els resultats de les últimes cites electorals a Reus, entenem que ens pertoca a Junts liderar la candidatura a les eleccions municipals del 2023, i ho farem essent generosos amb qui vulgui implicar-se al projecte de ciutat que Reus necessita.

A JuntsxCat tenim vocació de lideratge, tenim molt clar que ens presentarem amb les nostres sigles. Partint d'aquí, molts escenaris resten oberts. Estem disposats a encapçalar una gran aliança, com més àmplia i integradora millor, capaç d'incorporar el màxim de sectors que comparteixin que Reus ha de fer un salt qualitatiu.

Cal construir un projecte de ciutat ambiciós i engrescador, i tenim les portes obertes de bat a bat. Però no serem crossa de ningú. Emplacem la ciutadania de Reus amb inquietuds a involucrar-se per anar definint entre tots un projecte guanyador al servei del país, de la ciutat i de la seva gent. El repte de fer un Reus millor, més pròsper i més just, al servei de la lluita per la llibertat nacional, és apassionant. Tots hi som cridats.