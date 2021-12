Actualitzada 06/12/2021 a les 19:06

L'alfabet grec té 24 lletres (o 25, depèn). Òmicron és la que fa el nombre 15. A mig camí entre l'alfa i l'omega: el principi i la fi.

Els experts en virologia han anomenat amb lletres gregues les variants del coronavirus causant de l'epidèmia de la SARS-CoViD-19, la passa que està passant. La primera devia ser l'alfa. La delta sembla que ha estat la més comuna. De les que hi ha entremig fins a arribar a l'òmicron no n'hem sentit parlar perquè, sembla, no han generat greus problemes. Han prescindit de dues lletres gregues: Ni, perquè la seva pronunciació induiria a confusions amb new, en anglès, i Xi, perquè coincideix amb el nom del capitost de la Xina. Ves per on...

Delta és un terme comú a les nostres contrades. En tenim un de gros ben a prop. És un accident geogràfic que formen els rius de la Mediterrània quan arriben al mar. Com que és un mar sense marees ni grans onades, en arribar a la planura de la costa, els rius s'obren en braços separant-se. A vista d'ocell dibuixen com un triangle que s'identifica amb el grafisme de la quarta lletra majúscula de l'alfabet grec, que fa com un triangle (Δ). L'Ebre, el Roïna, el Danubi, el Nil, fan deltes.

D'òmicron no en tenim res que s'hi assembli. Sona com malament. Ominós? I el final en «cron», accentuat o no, fa com a dur. Sembla un insult.

I ves que, per motius que encara no s'han aclarit, la variant òmicron del coronavirus, ha generat una resposta mundial d'alarma i prevenció. Encara no sabem on es va originar, ni si ja hi era al nostre entorn com semblen indicar troballes a les aigües residuals. Els primers casos identificats van ser a Sud-àfrica i és potser per això que ha generat alarma. Tot el que ve d'Àfrica sembla fosc i perillós.

Maleïts prejudicis. Els occidentals temen el que vingui d'Àfrica si no és quelcom que ells hagin anat a robar allí: diamants, or, petroli, grafè, coltan... Esclaus...

Ara s'afanyen a tancar aeroports i ficar en quarantena passatgers que vinguin d'Àfrica.

Vergonya colonialista.

Hauríem de recordar que els Homo sapiens, com espècie, som originaris d'Àfrica. I que abans que se'ns blanquegés la pell pel fred i les boires del nord, bastant foscos d'aspecte. I que, si ens ho acabem de creure, per deslliurar-nos de la plaga de la Covid ens hem de vacunar, cal que ens vacunem tots: els del nord, els del sud i els del mig.

Si no, el virus continuarà saltant d'uns als altres, i mutant fins que s'acabin les lletres de l'alfabet grec. O més enllà de l'omega final.