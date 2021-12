Una Tarragona inclusiva lliure de barreres

Regidora de Capacitats diverses a l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 02/12/2021 a les 21:46

Avui, dia 3 de desembre, celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És un dia festiu, però també, sobretot, reivindicatiu. Avui i cada dia treballem conjuntament per promoure els drets i el benestar de les persones amb capacitats diverses en tots els àmbits de la societat i en tots els aspectes de la vida. Reunits/des som gegants/es és el lema del programa amb més d'una vintena d'activitats programades per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021 a Tarragona. Aquesta consigna no és casual, ja que volem fer visible que la ciutat de Tarragona compta amb un teixit social imparable. Existeixen multitud d'entitats i voluntats públiques i privades que demostren la força del sector de les capacitats diverses.

Avui i cada dia volem donar a entendre que la discapacitat forma part de la condició humana. Tots i totes, en algun moment de les nostres vides, podem experimentar alguna discapacitat, sigui temporal o permanent, i la societat té l'obligació d'estar preparada per a això. Avui també és un dia per expressar, de forma conjunta i sentida, un record per totes aquelles persones que han perdut la vida a causa de la maleïda Covid-19. Tenint molt present que aquesta pandèmia encara continua viva, també agraïm el gran esforç que han fet i continuen fent totes les famílies i professionals de diferents àmbits per atendre les persones amb necessitat de suport. Aquesta crisi sanitària i social ha afectat molt negativament, en tots els sentits, al sector de la discapacitat.

Com dèiem anteriorment, el dia d'avui és un dia festiu i reivindicatiu en el qual el conjunt de les entitats socials que formen part del Consell Municipal de la Discapacitat torna a reclamar que la discapacitat i la diversitat funcional siguin tingudes en compte de forma real i efectiva en tots els àmbits de la societat, tant públics com privats. En els darrers anys hem avançat, però, som molt conscients que encara queda molta feina a fer, una tasca que sabem del cert que requereix la participació, la voluntat i el compromís de totes les administracions i de totes les esferes de la societat.

Aquest any 2021 hem reactivitat el Consell Municipal de la Discapacitat, un òrgan imprescindible per garantir la participació de tots els agents que actuen en l'àmbit de la salut mental i la discapacitat. Enguany, aquest òrgan de participació ciutadana s'ha convertit en un dels canals principals a través dels quals escoltem i volem donar resposta a totes les inquietuds i propostes d'aquests col·lectius. El principal objectiu és posar en marxa accions consensuades i encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses.

Els reptes del Consell Municipal de la Discapacitat són nombrosos. Un dels principals, de cara a l'any 2022, és la creació i execució, entre tots i totes, del Pla Local de Capacitats Diverses. I és que és indispensable continuar treballant per assolir una administració local accessible on tots els espais públics i privats estiguin totalment lliures de barreres. L'accessibilitat universal és una de les grans assignatures pendents. Des de la conselleria de Capacitats Diverses tenim la ferma voluntat de continuar treballant, conjuntament amb tots els agents del sector de la diversitat funcional, per fer de Tarragona una ciutat més inclusiva, una ciutat que permeti el ple desenvolupament de totes les persones.

Tots i totes, però, sabem que hi ha molts més reptes sobre la taula, accions que no només depenen de l'administració local, sinó que requereixen el compromís d'altres institucions i del sector privat. Anomenaré només algunes de les grans necessitats que encara hi ha pendents, com ara el foment de l'autonomia personal mitjançant l'assistent personal i l'augment de places residencials; una major sensibilitat dels sectors productius envers la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional i l'augment notable de la visibilitat de les discapacitats anomenades invisibles.

No vull acabar sense agrair sincerament a tots i totes les persones que heu fet possible la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una celebració reivindicativa que compta amb un ampli i divers programa d'activitats que s'allargarà fins al pròxim dia 12 de desembre. Us animo a tots i totes a participar-hi! Som un col·lectiu imparable i estic convençuda que, reunits/es som gegants i gegantes; i farem possible una Tarragona inclusiva lliure de barreres.

Feliç Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a tots i totes!