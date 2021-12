Un any de Consell Municipal d'Habitatge

Presidenta del Consell Municipal d'Habitatge de Reus / Vicepresidenta del Consell Municipal d'Habitatge

Actualitzada 01/12/2021 a les 20:45

Ja fa un any que va tenir lloc el plenari de constitució del Consell Municipal d'Habitatge, en escenari plenament pandèmic. Un any durant el qual ens hem hagut d'organitzar telemàticament per dur a terme les sessions plenàries i les trobades dels grups de treball creats per abordar la qüestió de l'habitatge des de tres enfocaments concrets, però alhora amb totes les visions possibles: «Qui necessita habitatge?», posant les persones al centre i el seu dret efectiu d'accés a l'habitatge; «On cal habitatge?», analitzant la realitat física i normativa que regeix sobre l'habitatge; i «Com fem habitatge?», respecte a les polítiques públiques que estem duent a terme des del consistori.

Abans de constituir-se el Consell, va ser molt interessant també la jornada de sensibilització que vam organitzar conjuntament amb la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. I en els darrers mesos, hem dut a terme una sessió extraordinària per tractar les ocupacions, així com diverses sessions dels grups de treball sobre el padró en les quals hem recollit aportacions interessants respecte a la promoció d'habitatge a Reus. Un agraïment a tots els membres que hi participen i als nous integrants que s'hi afegeixen per la seva implicació.

En tot aquest temps ens hem pogut fer ressò del Pla de Reactivació Econòmica i Social, que ha desplegat recursos per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges per a ser inclosos a la Borsa de Lloguer municipal. Hem pogut veure els avenços que hem fet com a govern amb el projecte de construcció d'habitatge de protecció oficial a l'àrea de l'antiga Hispània, o com ens hem acollit al programa d'inspeccions d'habitatges buits i la rehabilitació d'alguns de titularitat municipal amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. D'altra banda, hem fet passos endavant amb l'estudi d'àrea amb mercat d'Habitatge Tens, per sol·licitar a la Generalitat que s'apliqui a Reus la normativa de regulació dels preus de lloguer.

Hem abordat en grup les iniciatives legislatives que es duen a terme des del Govern de la Generalitat de Catalunya i des del Govern de l'Estat i que impacten en la nostra ciutat, com la Llei de regulació del preu de lloguers, el pla sectorial territorial d'habitatge o la Ley de Vivienda. I ho hem fet amb la participació de veus expertes convidades. Tampoc quedarem al marge dels pressupostos que aprovaran les dues institucions en matèria d'habitatge ni del possible finançament europeu per a la regeneració urbana.

Aquest cicle inicial ha estat molt profitós per confirmar que el triple enfocament i les múltiples visions ens aporten solucions a problemàtiques que com a administració ens poden quedar en zona cega. I ara encetem un segon any, i últim cicle del Consell Municipal d'Habitatge d'aquest mandat 2019-2023, en el que posem a disposició els grups de treball per acompanyar i treballar la revisió del Pla Local d'Habitatge, que impulsa la regidoria d'Habitatge mitjançant l'Oficina d'Habitatge.

Plantegem aquest treball obert i transversal, ja que el context actual ho requereix, i afrontem un moment de desplegament de recursos que hem de saber aprofitar bé, per avançar en el dret efectiu de l'habitatge a Reus.