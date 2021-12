Regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 30/11/2021 a les 21:13

Hace unos días volvimos a vivir otra de esas jornadas de vital importancia para nosotras: el día internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Es por ello que, una vez más, debemos reafirmar nuestro compromiso para erradicar la violencia machista priorizando nuestras políticas centradas en los derechos de las mujeres.

Las cifras de los asesinatos por violencia de género en Catalunya son terribles: 8 mujeres en este año 2021 y un total de 177 desde el año 2003. En el conjunto de España se tornan catastróficas: desde 2003 han sido asesinadas 1.118 mujeres (37 solo en lo que llevamos de 2021). Tomemos de referencia algunos datos de 2019, dejando a un lado –pero no olvidando- el período pre, durante y post pandemia. Según la macroencuesta de 2019, el 41% de las mujeres catalanas han sufrido violencia machista en el ámbito de la pareja. Es decir, dos de cada cinco mujeres se vieron oprimidas en su propio hogar por parte de la persona con la decidieron compartir su vida.

Además, el observatorio de la igualdad de género del Institut Català de les Dones registró 1.899 delitos contra la libertad sexual. Casi 2.000 mujeres –un 13% más respecto al año anterior- que, por desgracia, cada vez son más jóvenes (entre los 11 y los 20 años).

También existe un repunte de la violencia y los delitos de naturaleza sexual entre menores y, por si fuera poco, las nuevas tecnologías no nos lo ponen nada fácil. Cada vez más existe un aumento del consumo de pornografía en las redes sociales y también se incrementan los casos de grooming (acoso sexual a menores en Internet) que han subido un 175% en relación al 2018.

No olvidéis que lo que hoy leéis en forma de cifras en estas líneas no son simples números o porcentajes, son vidas. Y es precisamente por ello que las y los socialistas, no solo reivindicamos, sino que promovemos y trabajamos políticas feministas cada día: para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y para garantizar el cumplimiento de la agenda feminista.

Primero, fomentando la coeducación a lo largo de la vida para construir una ciudadanía plena, libre de la tiranía de los roles de género. Segundo, priorizando la lucha contra la violencia machista. Tercero, garantizando la igualdad laboral y salarial. Cuarto, promoviendo la corresponsabilidad y fomentando nuevos modelos de masculinidad. Quinto, luchando contra el mercadeo del cuerpo de las mujeres en todas sus formas.

Un ejemplo claro lo tenemos en nuestra propia casa. En Vila-seca aprobamos el plan de igualdad el pasado 27 de noviembre de 2020 en sesión plenaria. En él se recogen 9 líneas estratégicas de acción sobre las que estamos trabajando en la mesa de la igualdad que constituimos el 2020. Más concretamente, en su línea estratégica número 8 que aborda la violencia machista. Finalmente, quiero recordar que son demasiadas las veces al año que paramos para hacer un minuto de silencio, participar en concentraciones, condenar en las redes sociales, etc. Debemos ser la voz de todas aquellas mujeres que ya no pueden defenderse y seguir luchando para poder conseguir la total erradicación de la violencia machista.