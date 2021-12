L'antiga estació i les contradiccions del nou govern de Cambrils

Regidor d'ERC-AM a Cambrils

No hem trigat gaire a copsar les contradiccions del govern del senyor Klein amb els seus nous socis. No deixa de ser curiós que els socis que abans denunciaven la manca de transparència i participació hagin votat en contra de la convocatòria d'una consulta popular en relació amb el futur de l'antiga estació de tren del barri de l'Eixample.

En aquest tema, sabem que la ciutadania de Cambrils està dividida. Per una banda, s'han de tenir en compte diversos factors com les determinacions del POUM, però també els informes dels Serveis tècnics de Cultura i els de Treball Comunitari. Cal tenir en compte igualment que es tracta d'un edifici inclòs a l'inventari de patrimoni de Cultura de la Generalitat.

Les contradiccions són manifestes en el mateix alcalde, que ara determina l'enderroc quan en el seu programa electoral proposava la seva conservació. Quan un tema té tants elements per reflexionar i la ciutadania s'implica tan activament, la millor solució passa per una consulta popular. Aquesta és una eina que empodera la societat civil, alhora que l'atansa a l'administració municipal.

Però ja ho veiem, aquells que es vantaven d'un canvi de tarannà, cauen d'entrada en les decisions a discreció de la forma més autoritària. I encara més, assegura que l'Ajuntament destinarà una partida pel seu enderroc, quan aquest és competència de l'ADIF. Per què doncs aquest malbaratament dels recursos municipals? Però anem per la segona contradicció que vam poder veure al Ple de divendres passat quan el senyor Chatelain tornava a posar en dubte l'adquisició de l'antic Celler. Adquisició de la qual va participar el senyor Klein i que d'alguna manera també hi va participar en el seu moment el partit dels socialistes. Un altre cop al patrimoni cultural de Cambrils.

Continuem amb la tercera contradicció, quan el partit del senyor alcalde anuncia cofoi l'inici de les obres de la Rambla Jaume I, impulsades pel govern de la senyora Mendoza, quan els que ara són socis de govern manifestaven el complet desacord. Amb quin criteri ara s'han fet seu aquest projecte?

I acabem amb la quarta contradicció, potser la més hilarant de totes. El senyor Romera de Cs, regidor de Promoció Econòmica, en un excés de vanitat, va voler magnificar les atencions que des de la seva regidoria s'ofereixen a la xarxa comercial de Cambrils. Va voler afirmar taxativament que les entitats comercials havien notat de manera molt notable el canvi de tracte i atenció respecte a l'anterior govern. Llàstima que, malauradament, el seu antecessor en el càrrec, és avui el seu alcalde. Ui, quin lapsus!

Quatre grans contradiccions entre els nous socis de govern en un Ple. Sort que només era un plenari de tràmit