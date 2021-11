Mas de Sorder, SOS? Valguem Déu!

Actualitzada 29/11/2021 a les 20:26

Lamento molt, que el títol d'aquest article sigui el que estàs llegint. D'ençà que l'any 2009 (15 de juliol), amb l'alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros es va crear el Consell de Modernisme/CM a la ciutat de Tarragona, celebrant ¾ reunions cada any. En els tres mandats liderats pels socialistes, més de quaranta reunions - ara amb l'alcalde Ricomà i el consell Pinedo, sols portem dues trobades modernistes - hem tingut dos temes recurrents a la taula: Centre Jujol i Mas de Sorder (1913). Del primer ja parlaré aviat, Ara vull parlar d'aquesta masia, al peu de la carretera del Catllar i a tocar amb el club de golf Costa Daurada, projectada per l'arquitecte tarragoní Josep Maria Pujol de Barberà, que és qui té més edificis modernistes a la ciutat. Recordo a les reunions del CM que Jaume R. Costa, arquitecte durant més vint anys dels SS. TT. de Cultura, que comentava el deteriorament que es produeix any rere any a la cúpula semiesfèrica, tota ella revestida de ceràmica trencadissa blanca i verda.

Sabem que des de la paralització del POUM, amb la paralització de construir més de dos-cents habitatges, aquesta finca que és un Bé Cultural d'Interès Local /BCIL està esperant la llicència corresponent. Em consta que existeix un projecte de rehabilitació, però si no es pren alguna decisió al respecte, d'aquí a poc temps ens podem trobar com la situació actual del BCIL Mas d'en Bonet (1920).

Aquest mas, també conegut com a Vil·la Hermínia, va patir robatoris i segurament va allotjar ocupes, de l'arquitecte Alfons Barba que va ser promogut per Lluís Bonet Amigó, com a casa d'estiueig per a la seva mare Hermínia Actualment es troba en un està molt malmès. Fa més de tres l'arquitecte Josep Maria Milà, com a conseller de Territori ja va informar el CM que els actuals propietaris, família Sentís Bonet demanava que es declarés aquest edifici classicista, amb forces detalls decoratius modernistes, destaca l'entrada a l'edifici amb un porxo amb escalinata, columnes, tot molt ben compost. Molts coetanis nostres recorden festes familiars, d'adolescència, revetlles, entre altres. A la part exterior hi havia un hivernacle amb plantes exòtiques, un galliner, una font amb tortugues esculpides i un jardí organitzat per espècies. L'any 1935, l'arquitecte Antoni Pujol Sevil, hi afegí la tanca, la porta i la tribuna amb quatre columnes salomòniques. Tot això ja fa anys que s'ha perdut. Ara em consta que s'està tramitant l'expedient per ser declarat obra ruïnosa. El quinze d'octubre ja vaig dirigir a tots els membres del CM un missatge en els següents termes, entre altres coses deia: «...S'està tramitant un expedient d'obra ruïnosa de la finca urbana Mas d'en Bonet ... Crec que ja és hora, de convocar una reunió del Consell de Modernisme, per parlar d'aquest tema i dels temes de «tota la vida» del CM i recurrents com són: Centre Jujol, Mas de Sorder, Quinta de Sant Rafael, Cambril de l'església del Carme, entre altres. Una encaixada». A hores d'ara no he rebut cap resposta ni cap reunió convocada. Intueixo que la decisió ja està presa

Així les coses la pregunta al govern municipal és: la ciutat ens podem permetre que el Mas de Sorder, sigui una segona edició del Mas d'en Bonet? A més un detall molt important des del punt de vista del patrimoni arquitectònic tarragoní, a tocar als golfistes tenim una masia tardomedieval, que era un BCIN, és a dir d'interès Nacional.

Amics lectors, estigueu alerta, perquè aviat sortirà el calendari modernista, el quart que edita el Museu d'Història conjuntament amb la 'Fundació Trencadís', amb dotze edificis modernistes desapareguts de casa nostra. Imatges que a més d'un el sorprendrà que aquest patrimoni hagi desaparegut dels nostres carrers i places. La vergonya institucional i la privada també, està servida. Des d'aquí crido un SOS pel Mas de Sorder. SOS, popularment significa: 1. Save Our Ship, salveu el nostre vaixell; 2. Save Our Souls, salveu les nostres ànimes o 3. Send Out Soccour, envieu socors. En el nostre cas, hem de salvar el mas, el nostre esperit i patrimoni i ens falten idees I inversors, com fa uns quants anys, que havia una empresa hotelera alemanya que volia fer un cinc estels i es va deixar perdre la iniciativa. Per què? Qui ho sap? Hem de ficar un ciri ben gros a Sant Magí i a Santa Tecla? Valguem Déu!